A tempestade geomagnética provocada por uma corrente de vento solar pode atingir seu pico em dois intervalos, das 18h às 21h desta quinta-feira, 26 de novembro, e da meia-noite às 3h de sexta-feira, 27, no horário de Brasília. A previsão é da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos (NOAA, na sigla em inglês).

Nos dois períodos, a agência prevê que a perturbação alcance o nível G1, o mais baixo da escala. Nessa intensidade, podem ocorrer pequenas oscilações em redes elétricas e efeitos menores na operação de satélites. Para quem está na superfície da Terra, o episódio não deve causar efeitos diretos à saúde.

Que horas a tempestade solar deve atingir a Terra?

O boletim publicado pela NOAA às 9h30 desta quinta-feira aponta dois períodos em que o índice Kp, que mede a atividade geomagnética em escala global, pode chegar a 5, o limiar de uma tempestade G1:

Quinta-feira, 26 de novembro: das 18h às 21h.

das 18h às 21h. Sexta-feira, 27 de novembro: da meia-noite às 3h.

Os horários correspondem a janelas de três horas em que a resposta do campo magnético terrestre pode atingir o nível de tempestade. A projeção indica redução da atividade a partir das 3h de sexta-feira e valores abaixo do limiar de G1 no sábado, 28.

A tempestade solar faz mal à saúde?

Na superfície da Terra, a atmosfera e o campo magnético oferecem proteção contra a radiação associada à atividade solar. A NASA explica que a radiação de erupções solares não causa danos físicos diretos às pessoas no solo. Em eventos intensos de partículas solares, a exposição é uma preocupação para astronautas e pode aumentar para tripulações e passageiros de voos em grandes altitudes e altas latitudes.

A previsão desta semana é de uma perturbação geomagnética. A NOAA acompanha tempestades de radiação solar em uma escala própria e, no mesmo boletim, informa que não espera um evento desse tipo entre quinta e sábado.

O GPS pode falhar durante a tempestade solar?

Os sinais do GPS atravessam a ionosfera, região da atmosfera que contém partículas eletricamente carregadas, antes de chegar aos receptores. Uma tempestade geomagnética pode alterar a concentração de elétrons nessa região e mudar o tempo que o sinal leva para chegar ao aparelho. Como o receptor usa esse tempo para calcular a localização, o efeito pode aparecer como um erro na posição indicada no mapa.

Uma perda de precisão pode ter consequências para atividades que dependem de posicionamento rigoroso, como a agricultura de precisão. Para o episódio atual, porém, o boletim da NOAA não indica falhas generalizadas no GPS nem projeta alterações de precisão por região do Brasil.

A tempestade solar pode causar queda de energia no Brasil?

Variações no campo magnético da Terra podem induzir correntes elétricas em linhas de transmissão. Em tempestades mais fortes, essas correntes podem interferir no funcionamento de transformadores e acionar sistemas de proteção da rede. No nível G1, a NOAA cita pequenas oscilações como efeito possível. A previsão desta semana não aponta para um cenário de apagão no Brasil.

O que provocou a previsão de tempestade solar?

A NOAA atribui o episódio a uma corrente de vento solar de alta velocidade. Ela vem de um buraco coronal, região da atmosfera externa do Sol de onde partículas carregadas escapam mais rapidamente. Ao alcançar a Terra, esse fluxo pode transferir energia para a magnetosfera, a região dominada pelo campo magnético do planeta. A perturbação que resulta dessa interação é chamada de tempestade geomagnética.

Como acompanhar os efeitos da tempestade solar no Brasil?

O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) monitora as condições do clima espacial pelo programa EMBRACE. Entre os dados disponíveis está o mapa de cintilação ionosférica, que mostra onde estações em solo registram oscilações em sinais de satélite. Essas medições ajudam a acompanhar as condições locais, enquanto o índice Kp usado pela NOAA resume a atividade geomagnética em escala global.