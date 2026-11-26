Medicamentos como Ozempic e Wegovy podem provocar uma perda significativa de peso, mas os resultados variam entre os pacientes. Enquanto algumas pessoas apresentam uma redução expressiva, outras emagrecem menos do que o esperado, mesmo utilizando a mesma substância.

Os dois medicamentos contêm semaglutida, que atua no organismo aumentando a sensação de saciedade e reduzindo o apetite. Estudos mostram que o tratamento pode levar a uma perda média de aproximadamente 15% do peso corporal após 68 semanas, quando associado a mudanças no estilo de vida.

Pesquisadores da Universidade de Alberta, no Canadá, investigam se essas diferenças estão relacionadas à maneira como o corpo utiliza energia. A hipótese foi discutida em um artigo publicado no The Conversation.

Por que Ozempic e Wegovy funcionam de forma diferente em cada pessoa?

A resposta ao tratamento com semaglutida pode depender de uma combinação de características individuais, como genética, metabolismo, composição corporal, idade, sexo e hábitos de vida. A microbiota intestinal e a presença de outras doenças também estão entre os fatores investigados pelos cientistas.

Uma das hipóteses envolve a chamada adaptação metabólica, mecanismo pelo qual o organismo reduz o gasto de energia durante o emagrecimento.

Esse processo pode ajudar a explicar por que algumas pessoas deixam de perder peso após determinado período, mesmo mantendo o tratamento. No entanto, ainda não está comprovado que essa adaptação seja responsável pelas diferenças de resposta aos medicamentos.

O que é adaptação metabólica e como ela afeta o emagrecimento?

O corpo utiliza energia continuamente para manter funções essenciais, como respirar, pensar, digerir alimentos e realizar atividades físicas. Quando uma pessoa emagrece, o organismo passa a precisar de menos calorias, já que há uma redução da quantidade de tecido corporal que precisa ser mantido.

Em algumas situações, porém, ocorre uma diminuição adicional no gasto energético, maior do que seria esperado apenas pela perda de peso. Esse fenômeno é conhecido como adaptação metabólica, ou termogênese adaptativa.

Na prática, o organismo passa a economizar energia, queimando menos calorias do que o previsto. Isso pode dificultar a continuidade do emagrecimento e contribuir para períodos de estagnação.

Os pesquisadores procuram entender se esse mecanismo também influencia os resultados obtidos com medicamentos à base de GLP-1.

Semaglutida pode diminuir o gasto de energia do corpo?

A relação entre o medicamento e o metabolismo ainda não está esclarecida. Em uma revisão científica sobre terapias com GLP-1, pesquisadores analisaram estudos que investigaram alterações no gasto energético durante o tratamento.

Os trabalhos disponíveis apresentaram resultados neutros ou inconclusivos sobre os efeitos da semaglutida na quantidade de calorias queimadas em repouso. Isso significa que ainda não há evidências suficientes para determinar se o medicamento provoca mudanças específicas nesse processo.

Outro aspecto investigado é a composição corporal, que corresponde à proporção de gordura e massa magra no organismo. Como ambos os tecidos consomem energia, sua redução durante o emagrecimento pode modificar a quantidade de calorias necessárias para manter as funções do corpo.

Novo estudo busca explicar as diferenças na perda de peso

Para investigar essa relação, a equipe da Universidade de Alberta está recrutando participantes com alterações na regulação da glicose, como resistência à insulina ou diabetes, que estejam prestes a iniciar o uso de semaglutida.

Os voluntários serão acompanhados durante seis meses, período em que os cientistas analisarão mudanças no peso, na composição corporal e no consumo energético.

A pesquisa utilizará um equipamento chamado calorímetro indireto de ambiente completo, instalado em uma sala semelhante a uma suíte de hotel. A estrutura permite medir o gasto de energia dos participantes em diferentes situações, incluindo repouso, alimentação e exercícios físicos.

Com esses dados, os pesquisadores esperam compreender como o organismo responde ao emagrecimento induzido pelo medicamento e por que os resultados variam entre os indivíduos.

Pesquisa pode ajudar a personalizar tratamentos contra a obesidade

Compreender as mudanças metabólicas durante o uso da semaglutida pode contribuir para o desenvolvimento de estratégias mais individualizadas de tratamento.

Um dos objetivos é identificar antecipadamente pacientes com menor probabilidade de apresentar perda de peso significativa, permitindo avaliar outras alternativas terapêuticas.

Os cientistas também pretendem investigar como essas alterações influenciam a manutenção dos resultados ao longo do tempo.

Embora o peso corporal seja um dos principais indicadores acompanhados, os pesquisadores ressaltam que os benefícios das terapias com GLP-1 também podem envolver melhorias no controle da glicemia, nos níveis de colesterol e na qualidade de vida.

A equipe destaca ainda a importância de associar o tratamento a mudanças no estilo de vida, conforme as necessidades de cada paciente.