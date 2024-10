Saiba para quem o voto é obrigatório e para quem é facultativo

Neste domingo, 6 de outubro, acontece o primeiro turno das eleições municipais. Em todo o Brasil, 155,9 milhões eleitores estão aptos a votar.

Dentre esse total, as mulheres representam a maioria do eleitorado, somando 81.806.914 votantes, o que corresponde a 52%. Já os homens totalizam 74.076.997 eleitores, ou 48% do total, enquanto 28.769 pessoas não informaram o gênero, representando 0,02%. Essas eleitoras e eleitores irão escolher prefeitos, vice-prefeitos e vereadores em 5.569 municípios.

O voto é obrigatório para brasileiros alfabetizados de 18 a 70 anos com o título de eleitor regularizado.

Para adolescentes entre 16 e 18 anos e pessoas acima de 70 anos, o voto é facultativo.

Novo município

Uma novidade desta eleição é a inclusão de Boa Esperança do Norte (MT), município criado em 2023, que participa pela primeira vez com 4.243 eleitores. O Distrito Federal, Fernando de Noronha e brasileiros registrados no exterior não participam das eleições municipais, pois só votam nas eleições presidenciais. Por isso, os números do eleitorado não são comparáveis com os de pleitos gerais.

Evolução do eleitorado e horário de votação

De acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), houve um crescimento de 5,4% do eleitorado em relação às eleições municipais de 2020.

As votações ocorrerão entre 8h e 17h, no horário de Brasília. Cidades com fusos diferentes devem se adequar a esse horário. Eleitores que estiverem na fila antes das 17h terão garantido o direito de votar.

Como consultar o local de votação

Eleitores podem consultar o local de votação na página de Autoatendimento Eleitoral ou no aplicativo e-Título. A versão digital do e-Título pode ser baixada ou atualizada até o sábado, 5, véspera do pleito.

Documentos necessários para votar

Para votar, é necessário apresentar um documento oficial com foto ou utilizar o e-Título, desde que o aplicativo mostre a foto da pessoa, o que só ocorre com o cadastramento biométrico.

Caso contrário, documentos como RG, CNH e carteira de trabalho serão aceitos. As versões digitais de RG e CNH também são válidas.

Proibições na cabina de votação

O uso de celular na cabina de votação é proibido, inclusive desligado, para garantir o sigilo do voto. Máquinas fotográficas e filmadoras também são vetadas.

Ordem de votação e colinha

Eleitores podem levar uma colinha com os números dos candidatos. Na urna, o primeiro voto é para vereador (cinco dígitos) e, em seguida, para prefeito (dois dígitos). Após confirmar ambos, a palavra “FIM” será exibida, com o tradicional som da urna

1 /10 (As Eleições Municipais 2024 ocorrerão em todo o país, excluindo-se o Distrito Federal e o arquipélago de Fernando de Noronha (PE))

2 /10 (De 20 de julho a 5 de agosto, partidos e federações realizaram convenções partidárias e escolheram candidatas e candidatos aos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador)

3 /10 (Os partidos tiveram até 15 de agosto para registrar as candidaturas)

4 /10 (O início da propaganda eleitoral geral, após o prazo de registro de candidaturas, começou no dia 16 de agosto)

5 /10 Vista aérea de pessoas esperando na fila para votar durante o dia das eleições gerais no CIEP Ayrton Senna ao lado da Favela da Rocinha em 2 de outubro de 2022 no Rio de Janeiro, Brasil. (A exibição da propaganda no horário eleitoral gratuito em rádio e TV vai de 30 de agosto a 3 de outubro. A contagem é feita considerando-se os 35 dias anteriores à antevéspera do 1º turno. Em municípios onde haverá 2º turno, a propaganda em rádio e TV ocorrerá de 11 a 25 de outubro.)

6 /10 (A partir de 21 de setembro (15 dias antes do 1º turno), candidatas e candidatos não poderão ser presos, salvo no caso de flagrante delito.)

7 /10 (Já eleitoras e eleitores não poderão ser presos a partir de 1º de outubro (5 dias antes do 1º turno), a não ser em caso de flagrante delito, em cumprimento de sentença judicial por crime inafiançável ou em razão de desrespeito a salvo-conduto.)

8 /10 (O 1º turno do pleito está marcado para 6 de outubro; já o 2º turno será no dia 27 de outubro, caso necessário, em municípios com mais de 200 mil eleitoras e eleitores)

9 /10 Biometria: TSE afirmou que considera "aceitável" o volume de pessoas que tiveram problema (A votação será aberta a partir das 8h, considerando-se o horário de Brasília, com encerramento às 17h.)

10/10 urnas eletrônicas eleições (19 de dezembro é o último dia para a diplomação de eleitas e eleitos.)

Onde acompanhar a apuração das urnas?

A EXAME faz a cobertura ao vivo das Eleições 2024. É possível acompanhar, a partir das 17h, o resultado das urnas nas disputas para prefeito em todas as capitais do Brasil.

Também é possível acompanhar a apuração pelo aplicativo de celular Resultados, disponíveis no Google Play ou na App Store, também será possível acompanhar os resultados para prefeito, vice-prefeito e vereador. A Justiça Eleitoral também criou uma página na internet especificamente para este fim.

