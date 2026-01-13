Repórter de Brasil e Economia
Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 10h51.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera todos os cenários de primeiro turno das eleições presidenciais de 2026 simulados pela pesquisa Meio/Ideia, divulgada nesta terça-feira, 13.
A vantagem mínima do petista é de 7,5 pontos em cenário com o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) como o principal nome da oposição na disputa. Lula aparece com 40,2% contra 32,7% de Tarcísio.
Os demais nomes como Romeu Zema (Novo), Ronaldo Caiado (União Brasil), Renan Santos (Missão) e Aldo Rebelo (DC) não ultrapassam a marca de 5,5% cada.
Com Flávio Bolsonaro (PL) como o nome da direita na disputa, Lula tem 39,7% contra 26,5% do senador. Nesse cenário, o nome de Ratinho Jr. foi incluído e aparece com 7%.
Na simulação com a ex-primeira dama Michelle Bolsonaro (PL), o petista tem 40% das intenções de voto e Michelle, 29%.
A pesquisa Meio/Ideia entrevistou 2000 brasileiros adultos entre os dias 8 e 12 de janeiro de 2026 por telefone.
A margem de erro do levantamento é de 2,2 pontos percentuais, para mais ou para menos.
A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-06731/2026 — BRASIL.
