Lula lidera em todos os cenários de 1º turno, diz Meio/Ideia

Petista aparece à frente em disputas com Tarcísio de Freitas, Michelle Bolsonaro e Flávio Bolsonaro

André Martins
André Martins

Repórter de Brasil e Economia

Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 10h51.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera todos os cenários de primeiro turno das eleições presidenciais de 2026 simulados pela pesquisa Meio/Ideia, divulgada nesta terça-feira, 13.

A vantagem mínima do petista é de 7,5 pontos em cenário com o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) como o principal nome da oposição na disputa. Lula aparece com 40,2% contra 32,7% de Tarcísio.

Os demais nomes como Romeu Zema (Novo), Ronaldo Caiado (União Brasil), Renan Santos (Missão) e Aldo Rebelo (DC) não ultrapassam a marca de 5,5% cada.

Com Flávio Bolsonaro (PL) como o nome da direita na disputa, Lula tem 39,7% contra 26,5% do senador. Nesse cenário, o nome de Ratinho Jr. foi incluído e aparece com 7%.

Na simulação com a ex-primeira dama Michelle Bolsonaro (PL), o petista tem 40% das intenções de voto e Michelle, 29%.

A pesquisa Meio/Ideia entrevistou 2000 brasileiros adultos entre os dias 8 e 12 de janeiro de 2026 por telefone.

A margem de erro do levantamento é de 2,2 pontos percentuais, para mais ou para menos.

A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-06731/2026 — BRASIL.

Cenário de 1º turno Meio/Ideia (Janeiro/2026)

Cenário 1

  • Lula: 40,2%
  • Tarcísio de Freitas: 32,7%
  • Romeu Zema: 5,5%
  • Ronaldo Caiado: 5,5%
  • Renan Santos: 0,5%
  • Aldo Rebelo: 0,4%
  • Ninguém/Branco/Nulo: 3,6%
  • Não sabe: 11,8%

Cenário 2

  • Lula: 39,7%
  • Flávio Bolsonaro: 26,5%
  • Ratinho Jr.: 7%
  • Ronaldo Caiado: 4,2%
  • Romeu Zema: 3,6%
  • Renan Santos: 0,4%
  • Aldo Rebelo: 0,2%
  • Ninguém/Branco/Nulo: 7,1%
  • Não sabe: 11,4%

Cenário 3

  • Lula: 39,6%
  • Flávio Bolsonaro: 27,6%
  • Ronaldo Caiado: 5,5%
  • Romeu Zema: 5,4%
  • Eduardo Leite: 2,8%
  • Renan Santos: 0,7%
  • Aldo Rebelo: 0,2%
  • Ninguém/Branco/Nulo: 5,6%
  • Não sabe: 12,9%

Cenário 4

  • Lula: 40%
  • Michelle Bolsonaro: 29%
  • Ratinho Jr.: 6%
  • Ronaldo Caiado: 4,3%
  • Romeu Zema: 3,8%
  • Renan Santos: 0,7%
  • Aldo Rebelo: 0,2%
  • Ninguém/Branco/Nulo: 5,9%
  • Não sabe: 10,3%

Cenário 5

  • Lula: 40,1%
  • Michelle Bolsonaro: 29,7%
  • Romeu Zema: 5,8%
  • Ronaldo Caiado: 5,1%
  • Eduardo Leite: 2,5%
  • Renan Santos: 1,3%
  • Aldo Rebelo: 0,3%
  • Ninguém/Branco/Nulo: 5,1%
  • Não sabe: 10,3%

 

 

