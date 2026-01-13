Vacinação contra o sarampo começou em São Paulo; veja onde se vacinar

A primeira etapa da vacinação contra o sarampo começou nesta segunda-feira, 12, em São Paulo. Pessoas de 12 meses a 59 anos poderão receber o imunizante nos pontos de aplicação.

Segundo o ministro da saúde, Alexandre Padilha, apesar de começar na capital paulista, o plano será ampliado para outros estados, com campanha no Rio de Janeiro, Espírito Santo e Paraná.

A cidade de São Paulo recebe muitos turistas internacionais, é um dos polos de importação de sarampo, sobretudo por conta da explosão de casos que acontece na América do Norte desde o ano passado.

Fases da campanha de vacinação contra o sarampo

Ao longo do mês de janeiro, a campanha será dividida em três etapas, sendo a primeira ampla e a segunda direcionada.

Entenda as fases da vacinação contra o sarampo.

Até sexta-feira, 16: Aberta para todos os públicos, permitindo crianças de 12 meses a adultos de 59 anos;

Aberta para todos os públicos, permitindo crianças de 12 meses a adultos de 59 anos; A partir da próxima segunda-feira, 19, a 23 de janeiro: Vacinação exclusiva de profissionais que trabalham com turismo, incluindo taxistas e empregados do setor hoteleiro;

Vacinação exclusiva de profissionais que trabalham com turismo, incluindo taxistas e empregados do setor hoteleiro; 24 de janeiro: Dia D aberto a todo público.

Qualquer pessoa sem comprovante de vacina pode receber a dose.

As aplicações serão realizadas em pontos estratégicos de grande circulação, entre eles:

Terminais de ônibus;

Estações de metrô;

Shopping centers;

Escolas;

Unidades de saúde.

Vacinação contra febre amarela

Em conjunto com a imunização para o sarampo, doses contra a febre amarela também serão aplicadas.

Neste caso, a recomendação é para pessoas com idade entre nove meses e 59 anos.

As vacinas estarão disponíveis nos mesmos pontos de campanha contra o sarampo.

Doses disponíveis

O Ministério da Saúde distribuirá mais de 10 milhões de doses das vacinas para aplicação em todo estado de São Paulo. Sendo:

4.820.000 doses contra o sarampo;

5.700.000 doses contra a febre amarela;

Dados preliminares do órgão apontam que, desde 2025, já foram aplicadas 3,2 milhões de imunizantes.

Do total, 1,5 milhão foi contra sarampo e 1,7 milhão para proteção da febre amarela.

Na capital, foram 856 mil doses aplicadas contra as duas doenças.

Outros cuidados para evitar a doença

Para evitar surtos e novas contaminações, o Ministério da Saúde implementa mais medidas além das vacinas. Elas são focadas especialmente na vigilância dos casos e em possíveis pacientes.

Alertas sobre sintomas do sarampo e importância da vacinação em fronteiras e aeroportos para viajantes que chegam ao Brasil;

e importância da vacinação em fronteiras e aeroportos para viajantes que chegam ao Brasil; Capacitação de profissionais de saúde para identificar rapidamente suspeitas de sarampo após os primeiros sintomas;

de saúde para identificar rapidamente suspeitas de sarampo após os primeiros sintomas; Vigilância do SUS para evitar propagação de casos vindos do exterior.

O vírus é considerado o com maior capacidade de transmissão. A contaminação ocorre através do ar e de gotículas de saliva liberadas ao tossir, espirrar, falar ou respirar.

O sarampo foi erradicado no Brasil?

Mesmo com os riscos de importação de casos, o Brasil segue reconhecido por eliminar a doença.

O país recebeu o certificado que atesta o fim da doença no país em 2012. O título foi perdido em 2020 e recuperado em 2024, com impulso do programa de vacinação realizado em 2023.

Em 2025, o Brasil registrou 38 casos importados de sarampo.