Vacinação contra o sarampo começou em São Paulo; veja onde se vacinar

Primeira fase tem foco em áreas de grande circulação, como a capital paulista (FRANCOIS LO PRESTI/AFP)
Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 10h20.
A primeira etapa da vacinação contra o sarampo começou nesta segunda-feira, 12, em São Paulo. Pessoas de 12 meses a 59 anos poderão receber o imunizante nos pontos de aplicação.
Segundo o ministro da saúde, Alexandre Padilha, apesar de começar na capital paulista, o plano será ampliado para outros estados, com campanha no Rio de Janeiro, Espírito Santo e Paraná.
A cidade de São Paulo recebe muitos turistas internacionais, é um dos polos de importação de sarampo, sobretudo por conta da explosão de casos que acontece na América do Norte desde o ano passado.
Ao longo do mês de janeiro, a campanha será dividida em três etapas, sendo a primeira ampla e a segunda direcionada.Entenda as fases da vacinação contra o sarampo.
Qualquer pessoa sem comprovante de vacina pode receber a dose.
As aplicações serão realizadas em pontos estratégicos de grande circulação, entre eles:
Em conjunto com a imunização para o sarampo, doses contra a febre amarela também serão aplicadas.
Neste caso, a recomendação é para pessoas com idade entre nove meses e 59 anos.
As vacinas estarão disponíveis nos mesmos pontos de campanha contra o sarampo.
O Ministério da Saúde distribuirá mais de 10 milhões de doses das vacinas para aplicação em todo estado de São Paulo. Sendo:
Dados preliminares do órgão apontam que, desde 2025, já foram aplicadas 3,2 milhões de imunizantes.
Do total, 1,5 milhão foi contra sarampo e 1,7 milhão para proteção da febre amarela.
Na capital, foram 856 mil doses aplicadas contra as duas doenças.
Para evitar surtos e novas contaminações, o Ministério da Saúde implementa mais medidas além das vacinas. Elas são focadas especialmente na vigilância dos casos e em possíveis pacientes.
O vírus é considerado o com maior capacidade de transmissão. A contaminação ocorre através do ar e de gotículas de saliva liberadas ao tossir, espirrar, falar ou respirar.
Mesmo com os riscos de importação de casos, o Brasil segue reconhecido por eliminar a doença.
O país recebeu o certificado que atesta o fim da doença no país em 2012. O título foi perdido em 2020 e recuperado em 2024, com impulso do programa de vacinação realizado em 2023.
Em 2025, o Brasil registrou 38 casos importados de sarampo.