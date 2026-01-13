Quando o futuro parecia impessoal, ele escolheu jogar — e criou um novo jeito de fazer negócios

Safi Aziz tinha um cargo promissor no setor de capital de risco e tecnologia. Aos 31 anos, com passagens por startups apoiadas por fundos como Andreessen Horowitz e experiência na MetaProp, parecia estar no caminho tradicional do sucesso corporativo.

Mas, em 2024, trocou tudo para investir em algo mais arriscado, e financeiramente eficiente: uma startup de experiências sociais chamada Joust, focada em noites de jogos presenciais. As informações foram retiradas da Inc.

A proposta é simples na superfície: organizar noites de jogos de cartas e tabuleiro em bares sofisticados de Nova York. Mas por trás do entretenimento está uma estrutura corporativa bem planejada, com baixíssimo custo fixo e alto potencial de receita recorrente.

A Joust não tem sede própria, um diferencial estratégico que elimina custos como aluguel, manutenção ou equipe fixa. “Não temos um espaço físico. Isso também significa não ter um aluguel mensal de US$ 40 mil, uma decisão de negócios inteligente”, explicou Aziz.

Os eventos custam entre US$ 20 e US$ 40 por ingresso, tornando a proposta mais acessível do que clubes privados com anuidades de milhares de dólares. A experiência é itinerante, realizada em bares e lounges parceiros. Com isso, a operação da Joust é extremamente leve, com ganhos expressivos por evento.

Desde o lançamento em 2024, mais de 1.300 pessoas participaram dos 37 encontros promovidos pela empresa, e o público cresceu 127% no último ano. O crescimento é orgânico e a estrutura financeira, controlada.

Posicionamento premium, sem a pressão do modelo tradicional

Ao contrário de clubes de elite que cobram por status e estrutura, a Joust aposta na construção de comunidade e no engajamento emocional como diferencial competitivo. É um produto que vende pertencimento, mas com um modelo de custos muito mais eficiente.

A escolha de manter a estrutura enxuta e evitar grandes investimentos em imóveis ou infraestrutura é uma lição direta de capital racional e disciplina financeira, pontos cruciais em finanças corporativas. Aziz converteu o conceito de "vida noturna" em uma operação lucrativa e escalável, sem comprometer sua liquidez ou assumir riscos estruturais.

Quando jogar se torna uma ferramenta de negócios

O impacto da Joust extrapolou o entretenimento. O modelo chamou a atenção do mercado corporativo, que começou a usar os eventos como ferramenta de networking e employer branding. Empresas como Google, PwC e Rho já contrataram a Joust para organizar encontros internos e ações com foco em integração e relacionamento.

A empresa também atraiu marcas como a Bero, cervejaria sem álcool fundada por Tom Holland e John Berman, que patrocinou uma das noites de jogos. O que começou como uma alternativa ao happy hour virou uma nova forma de promover conexões comerciais e reforçar valores culturais dentro das empresas.

Aziz defende que o modelo tradicional de networking, centrado em campos de golfe ou mesas de pôquer, perdeu relevância. "Por que não substituir isso por algo mais construtivo?", questiona.

Estratégia de crescimento com base em controle financeiro

O modelo adotado por Aziz é um exemplo direto de como fundadores podem equilibrar propósito, escalabilidade e sustentabilidade financeira. Ao priorizar um crescimento progressivo, evitar captação precoce de capital e manter um controle rígido sobre gastos, ele criou um negócio com alto potencial de margem e grande apelo para empresas que buscam experiências de valor para seus times e clientes.

Mais do que entretenimento, a Joust oferece experiências corporativas com ROI emocional e financeiro mensurável. A frequência dos eventos, a fidelização dos participantes e o interesse do setor empresarial indicam que a startup tem base sólida para expansão sem comprometer sua estrutura financeira.

