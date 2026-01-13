EXAME Agro

AGRONEGÓCIOSOJA

Mais 4 frigoríficos são liberados a exportar para o 15º país mais populoso

Novas autorizações devem ampliar o volume e a diversidade dos embarques de carne bovina, diz Mapa

Exportação de carne: segundo o ministério, a proteína respondeu por 4,8% das exportações totais do Brasil em 2025, ante 3,5% em 2024. (Freepik)

Exportação de carne: segundo o ministério, a proteína respondeu por 4,8% das exportações totais do Brasil em 2025, ante 3,5% em 2024. (Freepik)

César H. S. Rezende
César H. S. Rezende

Repórter de agro e macroeconomia

Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 11h57.

O Vietnã oficializou a habilitação de quatro frigoríficos brasileiros para exportar carne bovina ao país. O anúncio foi feito nesta terça-feira, 13, pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa).

Com a medida, o número de estabelecimentos brasileiros autorizados a atender o mercado vietnamita chega a oito, um aumento de 50% em relação ao total anterior.

No ano passado, o Vietnã já havia liberado a importação de carne bovina com osso, miúdos, produtos cárneos e preparados de carne do Brasil.

Segundo o Mapa, as novas autorizações devem ampliar o volume e a diversidade dos embarques, “dobrando a capacidade atual de oferta e fortalecendo a presença da carne bovina brasileira em um dos países que mais têm expandido o consumo de proteína animal nos últimos anos".

Os novos frigoríficos habilitados estão localizados em Rondônia (2), Mato Grosso do Sul (1) e Tocantins (1). Eles se somam a outros quatro já autorizados, situados em Goiás (3) e Mato Grosso (1).

Segundo a pasta, os dossiês técnicos apresentados foram avaliados e aprovados pelas autoridades vietnamitas, comprovando o cumprimento dos requisitos sanitários e de inocuidade dos alimentos exigidos para a habilitação.

Em junho de 2025, o Brasil enviou o primeiro carregamento de carne bovina ao Vietnã. A carga, composta por 27 toneladas de patinho, foi embarcada pelo Porto de Santos.

Acompanhe tudo sobre:Carne bovinaExportaçõesVietnã

Mais de EXAME Agro

Agricultura de SP anuncia Geraldo Melo Filho como novo secretário da pasta

A Rumo parece ter reencontrado seu caminho em 2026 — e o mercado percebeu

Brasil deve bater novo recorde de exportação de soja em 2026, diz USDA

Como a cota da China sobre carne bovina deve mexer com a produção no Brasil

Mais na Exame

Negócios

Noruega acumula US$ 14 bilhões em investimentos no Brasil e mira novos setores

Tecnologia

Mulheres e jovens redesenham o perfil do esporte no Brasil, aponta app Ticket Sports

Carreira

Quando o futuro parecia impessoal, ele escolheu jogar — e criou um novo jeito de fazer negócios

Future of Money

Fundos de criptomoedas registram saídas de US$ 454 milhões