Mais 4 frigoríficos são liberados a exportar para o 15º país mais populoso

O Vietnã oficializou a habilitação de quatro frigoríficos brasileiros para exportar carne bovina ao país. O anúncio foi feito nesta terça-feira, 13, pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa).

Com a medida, o número de estabelecimentos brasileiros autorizados a atender o mercado vietnamita chega a oito, um aumento de 50% em relação ao total anterior.

No ano passado, o Vietnã já havia liberado a importação de carne bovina com osso, miúdos, produtos cárneos e preparados de carne do Brasil.

Segundo o Mapa, as novas autorizações devem ampliar o volume e a diversidade dos embarques, “dobrando a capacidade atual de oferta e fortalecendo a presença da carne bovina brasileira em um dos países que mais têm expandido o consumo de proteína animal nos últimos anos".

Os novos frigoríficos habilitados estão localizados em Rondônia (2), Mato Grosso do Sul (1) e Tocantins (1). Eles se somam a outros quatro já autorizados, situados em Goiás (3) e Mato Grosso (1).

Segundo a pasta, os dossiês técnicos apresentados foram avaliados e aprovados pelas autoridades vietnamitas, comprovando o cumprimento dos requisitos sanitários e de inocuidade dos alimentos exigidos para a habilitação.

Em junho de 2025, o Brasil enviou o primeiro carregamento de carne bovina ao Vietnã. A carga, composta por 27 toneladas de patinho, foi embarcada pelo Porto de Santos.