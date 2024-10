Quantos votos um candidato precisa para ganhar no primeiro turno?

No próximo domingo, 6 de outubro, ocorre o 1º turno das eleições municipais em todo o Brasil, quando o eleitorado de 5.569 localidades escolherá representantes para as prefeituras e câmaras municipais. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), mais de 155,9 milhões de eleitores estão aptos para ir às urnas para escolher seus prefeitos e vereadores.

ACOMPANHE AO VIVO OS RESULTADOS PARA PREFEITURA NAS CAPITAIS

A grande maioria dos municípios tem apenas um turno. Nesse caso, para vencer, os candidatos precisam receber a maioria dos votos válidos.

Em 103 cidades, porém, todas com mais de 200 mil habitantes, poderá haver um segundo turno da votação neste ano. Ao todo, 60,5 milhões de eleitores vivem nesses locais. O número equivale a 38,8% do eleitorado nacional.

Para que um candidato seja eleito no primeiro turno nesses cenários, é necessário que ele consiga um determinado número de votos. A maioria absoluta é alcançada quando o candidato obtém metade dos votos válidos (excluindo brancos e nulos) mais um voto.

De acordo com o TSE, São Paulo terá 9.322.444 eleitores aptos a votar em 2024, por exemplo. Esse número é improvável de ser alcançado, já que fatores como abstenções, votos nulos e brancos não foram considerados nesse cálculo.

Para efeito de comparação, em 2020, Bruno Covas recebeu 1.754.013 votos no primeiro turno, enquanto Guilherme Boulos, o segundo, recebeu 1.080.736 votos. Ambos foram para o segundo turno.

Em 2016, João Dória foi o primeiro prefeito eleito em primeiro turno na capital paulista desde 1992. Na ocasião, ele teve 3.085.187 votos, ou 53% dos votos válidos naquela disputa.

Se nenhum candidato à prefeitura atingir mais da metade dos votos válidos no primeiro turno, será realizado o segundo turno entre os dois mais votados.

O que acontece no segundo turno?

No segundo turno, o candidato que obtiver a maioria dos votos válidos será eleito, ou seja, vence quem receber mais votos em comparação ao adversário.

Quais são as datas das eleições de 2024?

O primeiro turno das eleições municipais está marcado para 6 de outubro. Enquanto o segundo turno ocorrerá em 27 de outubro. As votações acontecem das 08h às 17h do horário de Brasília, uma vez que o TSE adotou um horário unificado para o país.

Onde acompanhar a apuração das urnas?

A EXAME faz a cobertura ao vivo das Eleições 2024. É possível acompanhar, a partir das 17h do domingo, 6, o resultado das urnas nas disputas para prefeito em todas as capitais do Brasil.

Também é possível acompanhar a apuração pelo aplicativo de celular Resultados, disponíveis no Google Play ou na App Store. A Justiça Eleitoral também criou uma página na internet especificamente para este fim.

