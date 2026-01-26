Brasil

Lula encontrará Trump em Washington após viagem à Ásia

Durante a conversa por telefone, Lula destacou a importância de preservar a paz e a estabilidade na Venezuela e afirmou que o foco deve ser o bem-estar do povo venezuelano

André Martins
Repórter de Brasil e Economia

Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 14h15.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, devem se encontrar em Washington após viagem do brasileiro para a Ásia em fevereiro.

A informação foi divulgada pelo Palácio do Planalto após a conversa dos mandatários por telefone nesta segunda-feira, 26.

Em nota, o Planalto informou que a visita de Lula a Washington ainda será definida.

Na conversa de cinquenta minutos, os presidentes trataram de temas econômicos, da agenda global e de iniciativas bilaterais na área de segurança.

Na pauta regional, Lula destacou a importância de preservar a paz e a estabilidade na Venezuela e afirmou que o foco deve ser o bem-estar do povo venezuelano.

No início do mês, os Estados Unidos realizaram uma operação no país sul-americano e capturaram o então presidente Nicolás Maduro. A nota não especifica se houve resposta do presidente norte-americano sobre esse tema.

A conversa também incluiu menção ao crescimento das economias de Brasil e EUA, que, segundo Trump, tem impacto positivo para toda a região.

Ambos destacaram o bom momento da relação bilateral, com referência à retirada de parte das tarifas aplicadas a produtos brasileiros nos últimos meses.

Combate ao crime organizado

Segundo o Planalto, Lula também reiterou proposta encaminhada em dezembro ao Departamento de Estado norte-americano sobre cooperação no combate ao crime organizado.

A sugestão inclui ações conjuntas contra tráfico de armas, lavagem de dinheiro e o congelamento de ativos de grupos criminosos.

Conselho da Paz

Durante a ligação, Lula pediu para Trump que a Palestina tenha um assento formal no Conselho da Paz sugerido pelos Estados Unidos para tratar do conflito na Faixa de Gaza. O petista propôs também que a atuação do grupo se restrinja à situação em Gaza.

O presidente brasileiro foi convidado para fazer parte do Conselho, mas não sinalizou se aceitou ou não a proposta americana.

No lançamento oficial do Conselho durante o Fórum Econômico Mundial de Davos, Trump afirmou que o grupo conta com apoio de dezenas de líderes mundiais e pode funcionar como uma alternativa à Organização das Nações Unidas (ONU).

