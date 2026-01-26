Brasil

Petrobras corta preço da gasolina em 5,2% e reduz valor para R$ 2,57 por litro

Corte começa a valer em 27 de janeiro e se aplica às distribuidoras

Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 12h28.

A Petrobras anunciou que reduzirá em 5,2% o preço de venda da gasolina A para as distribuidoras a partir desta terça-feira, 27. Com o ajuste, o valor médio cobrado pela estatal cairá para R$ 2,57 por litro, uma redução de R$ 0,14.

Desde dezembro de 2022, a Petrobras acumula uma queda de R$ 0,50 por litro no preço da gasolina vendida às distribuidoras. Considerando a inflação do período, a redução real chega a 26,9%, segundo a companhia.

Reduções acumuladas desde 2022

No caso do diesel, a estatal informou que manterá os preços atuais praticados para as distribuidoras. Ainda assim, o combustível registra uma queda acumulada relevante desde dezembro de 2022.

Descontada a inflação, a redução real no preço do diesel vendido às distribuidoras é de 36,3%.

A política de preços da Petrobras considera fatores como custos de produção, condições do mercado interno e cenário internacional do petró

