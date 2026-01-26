Pop

'Ela não vem mais': Britney Spears não se apresentará em Copacabana

Evento Todo Mundo no Rio nega os rumores de que a 'Princesa do Pop' se apresentará este ano

Britney Spears: popstar foi um dos nomes levantados para o Todo Mundo no Rio deste ano (Mario Anzuoni/Reuters)

Paloma Lazzaro
Paloma Lazzaro

Estagiária de jornalismo

Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 17h05.

Última atualização em 26 de janeiro de 2026 às 17h11.

As areias da praia de Copacabana receberão novamente uma grande estrela pop global, mas ainda não sabe-se qual.

Após o sucesso dos shows de Madonna, em 2024, e Lady Gaga, em 2025, a edição deste ano do Todo Mundo no Rio havia fortes rumores de ter uma apresentação gratuita de Britney Spears. A organização do evento, porém, afirmou que não é o caso.

Em nota enviada ao jornal O Globo, a organização afirmou: “Neste momento, não há qualquer negociação em curso com a artista mencionada nas reportagens. O projeto reforça que todas as informações oficiais relacionadas à programação, atrações e demais detalhes serão comunicadas exclusivamente por seus canais oficiais, no momento oportuno”, diz o comunicado.

O prefeito Eduardo Paes (PSD) também disse em seu perfil na rede social X que não pode falar sobre o tema e não tem conhecimento de quem se apresentará. Ele brincou: "Quando souber, vazo aqui para vocês".

Quando será o show em Copacabana?

A data para o megashow de Copacabana deste ano já havia sido confirmada na última quinta-feira, 22, por Paes. Em 2026, o megashow acontecerá no dia 2 de maio.

Quem está cotado para o show em Copacabana deste ano?

A confirmação da data veio em meio à forte especulação sobre o artista que se apresentará no Rio de Janeiro em maio deste ano, que envolve nomes como Shakira, Bono Vox, Britney Spears entre outros. O prefeito já publicou um vídeo, feito com IA, com os diferentes artistas sendo levantados pelos internautas, mas nenhuma confirmação concreta.

View this post on Instagram

A post shared by Eduardo Paes (@eduardopaes)

Show da Lady Gaga em 2025

A praia de Copacabana foi tomada, na noite do dia 3 de maio de 2025, por uma multidão de 2,1 milhões de pessoas que assistiram ao show gratuito da Lady Gaga, segundo a prefeitura do Rio de Janeiro — bastante acima da expectativa, que girava em torno de 1,5 milhões.

A audiência relatada pela prefeitura vem um pouco abaixo da noticiada pela organização do evento, de 2,5 milhões de pessoas.

Com o recorde de público, Gaga superou a apresentação de Madonna em Copacabana (2024), que reuniu 1,6 milhões de pessoas, e se tornou a cantora com maior plateia do mundo. A lista dos cinco maiores shows é encabeçada por três cantores homens (Rod Stewart, Jean-Michel Jarre e Jorge Ben Jor, único brasileiro da lista, que se apresentou para 3,5 milhões de pessoas durante o Réveillon no Rio, em 1993.

Desde o sucesso estrondoso de ambos os shows, o evento Todo Mundo no Rio se tornou um dos mais aguardados do calendário da cidade.

