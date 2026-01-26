'Ela não vem mais': Britney Spears não se apresentará em Copacabana

As areias da praia de Copacabana receberão novamente uma grande estrela pop global, mas ainda não sabe-se qual.

Após o sucesso dos shows de Madonna, em 2024, e Lady Gaga, em 2025, a edição deste ano do Todo Mundo no Rio havia fortes rumores de ter uma apresentação gratuita de Britney Spears. A organização do evento, porém, afirmou que não é o caso.

Em nota enviada ao jornal O Globo, a organização afirmou: “Neste momento, não há qualquer negociação em curso com a artista mencionada nas reportagens. O projeto reforça que todas as informações oficiais relacionadas à programação, atrações e demais detalhes serão comunicadas exclusivamente por seus canais oficiais, no momento oportuno”, diz o comunicado.

O prefeito Eduardo Paes (PSD) também disse em seu perfil na rede social X que não pode falar sobre o tema e não tem conhecimento de quem se apresentará. Ele brincou: "Quando souber, vazo aqui para vocês".

Quando será o show em Copacabana?

A data para o megashow de Copacabana deste ano já havia sido confirmada na última quinta-feira, 22, por Paes. Em 2026, o megashow acontecerá no dia 2 de maio.

Quem está cotado para o show em Copacabana deste ano?

A confirmação da data veio em meio à forte especulação sobre o artista que se apresentará no Rio de Janeiro em maio deste ano, que envolve nomes como Shakira, Bono Vox, Britney Spears entre outros. O prefeito já publicou um vídeo, feito com IA, com os diferentes artistas sendo levantados pelos internautas, mas nenhuma confirmação concreta.

Show da Lady Gaga em 2025

A praia de Copacabana foi tomada, na noite do dia 3 de maio de 2025, por uma multidão de 2,1 milhões de pessoas que assistiram ao show gratuito da Lady Gaga, segundo a prefeitura do Rio de Janeiro — bastante acima da expectativa, que girava em torno de 1,5 milhões.

A audiência relatada pela prefeitura vem um pouco abaixo da noticiada pela organização do evento, de 2,5 milhões de pessoas.

Com o recorde de público, Gaga superou a apresentação de Madonna em Copacabana (2024), que reuniu 1,6 milhões de pessoas, e se tornou a cantora com maior plateia do mundo. A lista dos cinco maiores shows é encabeçada por três cantores homens (Rod Stewart, Jean-Michel Jarre e Jorge Ben Jor, único brasileiro da lista, que se apresentou para 3,5 milhões de pessoas durante o Réveillon no Rio, em 1993.

Desde o sucesso estrondoso de ambos os shows, o evento Todo Mundo no Rio se tornou um dos mais aguardados do calendário da cidade.