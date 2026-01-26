Microsoft lança chip Maia 200 e reforça disputa por chips de IA

A Microsoft anunciou, nesta segunda-feira, 26, o lançamento do seu segundo chip de inteligência artificial, chamado Maia 200. O novo componente é a aposta da empresa na disputa com Nvidia, Google e Amazon pela infraestrutura de IA em nuvem.

Fabricado com o processo de 3nm da TSMC, o chip, segundo a Microsoft, "oferece desempenho FP4 três vezes superior ao da terceira geração do Amazon Trainium e desempenho FP8 superior ao da sétima geração do TPU do Google".

No comunicado, a companhia informa que o Maia 200 possui mais de 100 bilhões de transistores projetados para lidar com altas cargas de trabalho, sobretudo na fase de inferência, quando os modelos já treinados são executados em aplicações reais.

Nos testes técnicos divulgados pela empresa, o chip alcança até 10 petaFLOPS em operações de precisão reduzida e conta com 216 GB de memória rápida, o que permite a execução de grandes modelos de IA em uma única unidade.

Ao manter os dados "próximos" ao processador, o Maia 200 reduz a necessidade de muitas máquinas e, assim, os custos operacionais. Segundo a empresa, o chip entrega desempenho 30% superior por dólar em relação aos sistemas mais avançados atualmente em uso.

Ainda de acordo com o comunicado, a Microsoft usará o Maia 200 para hospedar o modelo GPT-5.2 da OpenAI e outros para o Microsoft Foundry e o Microsoft 365 Copilot. Além disso, o chip já está em operação na região central dos Estados Unidos do Azure e deve chegar nos próximos dias a outras regiões.

Mudança de postura

A estratégia adotada pela Microsoft para divulgar seu novo componente é diferente da demonstrada quando lançou o Maia 100, em 2023. Na época, a empresa evitou ser comparada diretamente com os recursos de IA em nuvem da Amazon e do Google.

Agora, a empresa entra de forma mais explícita na corrida contra seus principais concorrentes do setor, como Amazon Web Services e Google Cloud, que também têm investido no desenvolvimento de aceleradores próprios.

A equipe de Superinteligência da Microsoft será a primeira a usar os aceleradores. A empresa também está convidando acadêmicos, desenvolvedores, laboratórios de IA e colaboradores de projetos de modelos de código aberto para uma prévia do kit de desenvolvimento de software (SDK) Maia 200.