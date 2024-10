Qual a ordem de votação nas eleições 2024?

Neste domingo, 6, o Brasil irá às urnas para escolher os novos prefeitos e vereadores em 5.569 municípios do país. Você já sabe qual é a ordem de votação na cabine eleitoral? Se ainda não, vamos detalhar o procedimento para você não ter dúvidas na hora de votar na urna eletrônica.

ACOMPANHE AO VIVO OS RESULTADOS PARA PREFEITURA NAS CAPITAIS

Qual a ordem de votação nas eleições?

Segundo a legislação eleitoral, a ordem de votação é simples. Primeiro, você vota para o cargo de vereador, e, em seguida, para prefeito.

O número de voto para vereador é composto por cinco dígitos. Os dois primeiros números representam o partido político, enquanto os três seguintes correspondem ao candidato ou à candidata. Caso prefira votar apenas na legenda, basta digitar o número do partido e apertar o botão “CONFIRMA”.

Para votar no prefeito, o processo é ainda mais direto. O número é composto por apenas dois dígitos. Após digitar, você verá as informações com a foto do candidato e do vice, o nome, o número e a sigla do partido. Se tudo estiver correto, confirme seu voto clicando em “CONFIRMA”.

Qual será a ordem no segundo turno?

Caso seja necessário, o segundo turno das eleições está marcado para 27 de outubro de 2024. Essa etapa, porém, será realizada apenas nas cidades com mais de 200 mil eleitoras e eleitores, e apenas para o cargo de prefeito.

O segundo turno acontecerá se nenhum candidato atingir mais de 50% dos votos válidos no primeiro turno. Nesse cenário, os dois candidatos mais votados disputarão o pleito novamente.

Onde acompanhar a apuração das urnas?

A EXAME faz a cobertura ao vivo das Eleições 2024. É possível acompanhar, a partir das 17h do domingo, 6, o resultado das urnas nas disputas para prefeito em todas as capitais do Brasil.

Também é possível acompanhar a apuração pelo aplicativo de celular Resultados, disponíveis no Google Play ou na App Store. A Justiça Eleitoral também criou uma página na internet especificamente para este fim.

1 /10 (As Eleições Municipais 2024 ocorrerão em todo o país, excluindo-se o Distrito Federal e o arquipélago de Fernando de Noronha (PE))

2 /10 (De 20 de julho a 5 de agosto, partidos e federações realizaram convenções partidárias e escolheram candidatas e candidatos aos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador)

3 /10 (Os partidos tiveram até 15 de agosto para registrar as candidaturas)

4 /10 (O início da propaganda eleitoral geral, após o prazo de registro de candidaturas, começou no dia 16 de agosto)

5 /10 Vista aérea de pessoas esperando na fila para votar durante o dia das eleições gerais no CIEP Ayrton Senna ao lado da Favela da Rocinha em 2 de outubro de 2022 no Rio de Janeiro, Brasil. (A exibição da propaganda no horário eleitoral gratuito em rádio e TV vai de 30 de agosto a 3 de outubro. A contagem é feita considerando-se os 35 dias anteriores à antevéspera do 1º turno. Em municípios onde haverá 2º turno, a propaganda em rádio e TV ocorrerá de 11 a 25 de outubro.)

6 /10 (A partir de 21 de setembro (15 dias antes do 1º turno), candidatas e candidatos não poderão ser presos, salvo no caso de flagrante delito.)

7 /10 (Já eleitoras e eleitores não poderão ser presos a partir de 1º de outubro (5 dias antes do 1º turno), a não ser em caso de flagrante delito, em cumprimento de sentença judicial por crime inafiançável ou em razão de desrespeito a salvo-conduto.)

8 /10 (O 1º turno do pleito está marcado para 6 de outubro; já o 2º turno será no dia 27 de outubro, caso necessário, em municípios com mais de 200 mil eleitoras e eleitores)

9 /10 Biometria: TSE afirmou que considera "aceitável" o volume de pessoas que tiveram problema (A votação será aberta a partir das 8h, considerando-se o horário de Brasília, com encerramento às 17h.)

10/10 urnas eletrônicas eleições (19 de dezembro é o último dia para a diplomação de eleitas e eleitos.)

Candidatos a prefeito das capitais brasileiras

Candidatos a vereador das capitais brasileiras