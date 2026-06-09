Real Time Big Data: Casagrande tem 28% e Hartung, 15%, em corrida ao Senado no ES

O ex-governador do Espírito Santo Renato Casagrande (PSB) lidera a corrida por uma das duas vagas ao Senado capixaba, segundo pesquisa Real Time Big Data, divulgada nesta terça-feira, 9.

No cenário consolidado de primeiro e segundo votos, Casagrande aparece com 28% das intenções de voto.

Na sequência, o ex-governador Paulo Hartung (PSD) registra 15%, enquanto o deputado estadual Sérgio Meneguelli, também do PSD, soma 13%. Maguinha Malta (PL) aparece com 10%, seguida por Rose de Freitas (MDB), com 9%.

Fabiano Contarato (PT) registra 7% das intenções de voto, enquanto Marcos do Val (Avante) tem 6%. Evair de Melo (Republicanos) soma 3%, e Callegari (DC) e Leonardo Monjardim (Novo) registram 1% cada.

Os votos brancos e nulos chegam a 4%, enquanto 3% dos entrevistados não souberam ou não responderam.

Primeiro e segundo votos

Nos cenários separados, Renato Casagrande também lidera o primeiro voto, com 36% das intenções de voto. Paulo Hartung aparece em segundo lugar, com 17%, seguido por Sérgio Meneguelli, com 11%.

Já no segundo voto, Casagrande mantém a liderança com 21%, mas é seguido de perto por Sérgio Meneguelli, que registra 15%, e Paulo Hartung, com 14%. Maguinha Malta aparece com 11%, enquanto Rose de Freitas soma 9%.

A pesquisa ouviu 1600 eleitores dos Espírito Santo entre os dias 6 e 8 de junho. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com índice de confiança de 95%. O registro dos resultados no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) pode ser acessado pelo código ES-06698/2026.