Real Time Big Data: Flávio Bolsonaro tem 35% e Lula, 34%, no 1º turno no Espírito Santo

Os pré-candidatos à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT) estão tecnicamente empatados em um cenário de primeiro turno no Espírito Santo, segundo o levantamento Real Time Big Data divulgado nesta terça-feira, 9.

De acordo com a pesquisa, o senador Flávio Bolsonaro aparece com 35% das intenções de voto, seguido pelo presidente Lula, com 34%. A margem de erro da pesquisa é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

O ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), tem 8% das intenções de voto no estado. Renan Santos (Missão), tem 4%. Aécio Neves (PSDB) aparece com 3%. Ronaldo Caiado (PSD) e Joaquim Barbosa (DC) têm 2% cada um.

Augusto Cury (Avante) aparece com 1%, mesmo índice de Cabo Daciolo (Mobiliza), Rui Costa Pimenta (PCO), Samara Martins (UP), Edmilson Costa (PCB) e Hertz Dias (PSTU) somados.

Ao todo, 7% dos entrevistados votariam branco ou nulo e 3% não responderam.

Segundo turno, rejeição e avaliação do governo

Já em um segundo turno, a vantagem é de Flávio Bolsonaro. Ele registra 48% das intenções de voto em um embate direto contra Lula, que tem 43%. Ao todo, 5% dos entrevistados não responderam e 4% votariam em branco.

O pré-candidato com maior índice de rejeição é o presidente Lula, com 52%. O filho de Jair Bolsonaro aparece logo atrás com 48%. Aécio Neves registra 40%. Caiado, 36%. Zema e Samara Martins, 32% cada um. Cabo Daciolo, 31% de rejeição. Costa Pimenta, 30%.

Hertz Dias registra 28%. Joaquim Barbosa e Edmilson Costa têm 27% cada um. Renan Santos tem 25% e Augusto Cury, 24%.

Ao todo, 54% dos capixabas desaprovam a gestão de Lula à frente do governo federal, 41% aprovam e outros 5% não souberam responder.

Na questão qualitativa, 38% consideram o governo ruim ou péssimo, 35% julgam regular e 25% acham ótimo ou bom.

A pesquisa ouviu 1600 eleitores dos Espírito Santo entre os dias 6 e 8 de junho. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com índice de confiança de 95%. O registro dos resultados no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) pode ser acessado pelo código BR-03811/2026.