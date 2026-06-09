Real Time Big Data: Ferraço tem 39% e Pazolini, 33%, no 1º turno no Espírito Santo

O governador do Espírito Santo, Ricardo Ferraço (MDB), lidera a corrida para uma reeleição ao Palácio Anchieta, segundo o levantamento Real Time Big Data divulgado nesta terça-feira, 9. Em um cenário de primeiro turno, ele tem 39% das intenções de voto.

Ferraço assumiu o cargo após a saída do governador eleito em 2022, Renato Casagrande (PSB), que disputará uma das cadeiras do estado no Senado Federal.

No mesmo cenário, o ex-prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos), aparece com 33% das intenções de voto. Ele é seguido por Helder Salomão (PT), que tem 10%. Ao todo, 10% não responderam e 8% votariam branco ou nulo neste cenário.

Já em um segundo cenário de primeiro turno, considerando a participação do pastor evangélico e senador Magno Malta (PL), Ferraço ainda tem a liderança, mas com 36%. Pasolini segue em segundo lugar, com 28%. O possível pré-candidato do PL surge com 14%.

Salomão fecha a lista novamente com 10%. Outros 8% votariam branco ou nulo e 4% não responderam.

Segundo turno

A pesquisa também analisou cenários possíveis de segundo turno. No primeiro embate, Ferraço vence de Pazolini com 43% a 37%. O índice de não resposta chega a 11%, e 9% dos entrevistados votariam branco ou nulo.

Em outra disputa, Ferraço ganha de Salomão com 54% contra 23% do petista. Ao todo, 13% não quiseram responder e 10% votariam nulo ou branco.

Contra Malta, Ferraço vence de 50% a 28%. Tanto o índice de não respostas quanto os votos brancos e nulos somam 11% cada um.

Em um quarto embate, Pazolini vence de Salomão com 46% contra 29%. Ao todo, 13% não souberam responder e 12% votaram branco ou nulo.

Pazolini também vence em um segundo turno com Magno Malta, com 50% contra 23%. Além disso, 14% dos entrevistados não souberam responder e 13% votariam branco ou nulo.

Por fim, Malta leva a melhor sobre Salomão com 33% contra 27%. No entanto, 25% dos entrevistados não quiseram responder e 15% afirmam que votariam nulo ou branco.

Rejeição e avaliação de governo

Segundo o índice de rejeição medido pela pesquisa, Magno Malta lidera com 49% de eleitores que o conhecem e não votariam nele. O petista aparece em segundo com 43% de rejeição. Pazolini tem 36% e Ferraço, 29%.

Ao todo, 77% dos capixabas aprovam a gestão de Ricardo Ferraço no governo. Outros 17% desaprovam e 6% não souberam responder.

Na questão qualitativa, 49% consideram o mandato ótimo ou bom, 37% julgam como regular e 12% acham ruim ou péssimo.

A pesquisa ouviu 1600 eleitores dos Espírito Santo entre os dias 6 e 8 de junho. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com índice de confiança de 95%. O registro dos resultados no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) pode ser acessado pelo código ES-06698/2026.