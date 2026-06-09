VNL 2026: veja o calendário de jogos do Brasil no vôlei masculino

Seleção masculina de vôlei: equipe estreia nesta quarta-feira, 10 (CBV/Divulgação)
Repórter
Publicado em 9 de junho de 2026 às 12h49.
Última atualização em 9 de junho de 2026 às 12h56.
A Seleção Brasileira Masculina de Vôlei inicia sua campanha na Liga das Nações de Vôlei (VNL) 2026 diante da torcida brasileira nesta semana.
A primeira etapa do torneio será disputada em Brasília, onde o Brasil enfrenta Irã, Bélgica, Sérvia e Argentina pela primeira semana da competição.
Após os compromissos em Brasília, a seleção seguirá para etapas na Eslovênia e nos Estados Unidos, encerrando a fase de grupos.
A competição será disputada por 18 times, com duas fases. Na primeira, cada equipe joga 12 partidas, em sistema de pontos corridos. Ao final, os oito melhores times avançam ao mata-mata.
A fase final da VNL masculina 2026 será disputada em Ningbo Beilun, na China.
As quartas de final estão programadas para os dias 29 e 30 de julho. As semifinais serão disputadas em 1º de agosto.
A decisão do terceiro lugar e a final estão marcadas para 2 de agosto.
A competição tem transmissão de SporTV, ge tv (YouTube) e VBTV, streaming oficial da Volleyball World.