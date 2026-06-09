VNL 2026: veja o calendário de jogos do Brasil no vôlei masculino

A Seleção Brasileira Masculina de Vôlei inicia sua campanha na Liga das Nações de Vôlei (VNL) 2026 diante da torcida brasileira nesta semana.

A primeira etapa do torneio será disputada em Brasília, onde o Brasil enfrenta Irã, Bélgica, Sérvia e Argentina pela primeira semana da competição.

Após os compromissos em Brasília, a seleção seguirá para etapas na Eslovênia e nos Estados Unidos, encerrando a fase de grupos.

A competição será disputada por 18 times, com duas fases. Na primeira, cada equipe joga 12 partidas, em sistema de pontos corridos. Ao final, os oito melhores times avançam ao mata-mata.

Calendário do Brasil na VNL masculina 2026

Semana 1 — Brasília (Brasil)

Brasil x Irã — 10 de junho, às 20h

Brasil x Bélgica — 11 de junho, às 20h

Brasil x Sérvia — 13 de junho, às 11h

Brasil x Argentina — 14 de junho, às 18h

Semana 2 — Liubliana (Eslovênia)

Brasil x Ucrânia — 24 de junho, às 11h30

Brasil x Itália — 26 de junho, às 15h

Brasil x Eslovênia — 27 de junho, às 15h30

Brasil x Canadá — 28 de junho, às 11h30

Semana 3 — Chicago (Estados Unidos)

Brasil x França — 15 de julho, às 18h

Brasil x Estados Unidos — 16 de julho, às 22h

Brasil x Polônia — 17 de julho, às 22h

China x Brasil — 19 de julho, às 14h

Quando será a fase final da VNL masculina 2026?

A fase final da VNL masculina 2026 será disputada em Ningbo Beilun, na China.

As quartas de final estão programadas para os dias 29 e 30 de julho. As semifinais serão disputadas em 1º de agosto.

A decisão do terceiro lugar e a final estão marcadas para 2 de agosto.

Onde assistir aos jogos do Brasil na VNL masculina 2026?

A competição tem transmissão de SporTV, ge tv (YouTube) e VBTV, streaming oficial da Volleyball World.