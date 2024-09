Como emitir nova Carteira de Identidade no MS: passo a passo para agendar online

Cerca de 80 municípios do Mato Grosso do Sul já estão emitindo a nova Carteira de Identidade e o Estado, desde o início da produção do documento, aumentou os postos de atendimento e horários de agendamento para conseguir atender a população.

Todo o processo de atualização do documento é bem simples e intuitivo, desde o momento de escolher o seu horário online, até o comparecimento à unidade selecionada para fazer a solicitação. Confira, neste texto, um passo a passo completo para agendar a Nova Carteira de Identidade no Mato Grosso do Sul e emitir o seu documento.

O que é a Carteira de Identidade Nacional?

A Carteira de Identidade Nacional, conhecida como CIN, é um documento de identificação civil que vem sendo implementado no Brasil e tem o objetivo de reunir todos os dados do cidadão em um só lugar.

A proposta é que a CIN substitua o RG nos próximos anos, já que centraliza outros documentos que o cidadão queira adicionar na Carteira, como o Cartão do SUS, CNH, Carteira de Trabalho, PIS e outros, além de definir apenas um número de identificação para o brasileiro: o CPF.

Como agendar a Carteira de Identidade Nacional no Mato Grosso do Sul?

O órgão responsável pelo agendamento da CIN é a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Mato Grosso do Sul, e todo o processo pode ser feito online. Veja o passo a passo para agendar sua nova Carteira de Identidade:

Acesse o site https://www.sejusp.ms.gov.br/ e na página inicial, ao rolar um pouco a tela, clique em “Carteira de Identidade”. É a primeira opção de serviços do site; Na página que será aberta, clique no link disponibilizado na área de agendamento; Verifique se o seu CPF está regular para continuar a solicitação e escolha a cidade que deseja emitir a sua CIN; Escolha o posto de atendimento e o horário que deseja ser atendido; Informe os dados pessoais solicitados; Revise a documentação e informações apresentadas; Confirme o agendamento.

E pronto! Basta comparecer no dia e horário marcado na unidade escolhida para dar sequência ao atendimento e emitir a sua nova Carteira de Identidade.

Documentos para obter a nova Carteira de Identidade

No Mato Grosso do Sul, o cidadão precisa apresentar o número de CPF e uma certidão de casamento ou nascimento para emitir a CIN. E com a possibilidade de adicionar outros documentos na Identidade, também é preciso levar as cópias originais dos mesmos para realizar a solicitação.

É obrigatório ter a nova carteira de identidade?

Ainda não é obrigatório ter a Carteira de Identidade Nacional, visto que o RG e demais documentos seguem válidos no território nacional. Entretanto, a CIN se torna obrigatória a partir de 2032 e todos os Estados brasileiros já disponibilizam a emissão do documento.

O que muda com a CIN?

O que muda com a CIN é que ela chega para substituir o RG e o CPF se torna o único número de identificação do brasileiro. Outra mudança importante é a unificação de outros documentos na identidade.

Além disso, a carteira possui diversas formas de verificação e é bem mais seguro com relação a fraudes e golpes. Com a CIN logada no celular, o cidadão não depende da versão física e todas as informações e documentos podem ser checados em tempo real, com o adicional de que várias áreas do Governo podem trabalhar de forma integrada.

