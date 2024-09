Como emitir nova Carteira de Identidade no Maranhão: passo a passo para agendar online

Seja porque perdeu o RG ou já quer se adequar às novas regras de documentos no Brasil, o cidadão do Maranhão já pode solicitar a sua CIN, a Carteira de Identidade Nacional. O documento é emitido em várias unidades espalhadas pela capital e estado.

Além disso, com a CIN, é possível adicionar muito mais informações em comparação ao RG comum, como Cartão do SUS, CNH, Título de eleitor e até tipo sanguíneo. Veja o passo a passo para marcar o seu horário e fazer a sua CIN no Maranhão de forma gratuita, caso seja a primeira via.

O que é a Carteira de Identidade Nacional?

A Carteira de Identidade Nacional, conhecida como CIN, é um documento de identificação civil que vem sendo implementado no Brasil e tem o objetivo de reunir todos os dados do cidadão em um só lugar.

Cheia de atualizações com relação a segurança, o documento possui vários elementos gráficos que dificultam a falsificação e demais fraudes. Não significa que os outros documentos não sejam válidos por enquanto, é apenas uma forma de padronização dos dados dos brasileiros.

Como agendar a Carteira de Identidade Nacional no Maranhão?

O órgão responsável por fazer o agendamento online da CIN no Maranhão é o PROCON, e todo o processo pode ser feito no site deles. Confira o passo a passo:

Acesse o site: https://www.procon.ma.gov.br/ ; Do lado direito, na página inicial, clique em “Agende seu atendimento”; Uma nova página abrirá com um formulário. Preencha com os seus dados pessoais; Escolha a unidade e o serviço que quer agendar; Defina a data e horário do agendamento e clique em agendar.





Para a Grande Ilha, o cidadão pode agendar o seu horário na sede do Instituto do Maranhão (Ident-MA) ou então nas unidades do Viva/Procon. Para quem está nos demais municípios do estado, só é possível fazer a emissão da CIN nas unidades do Viva/Procon e nos postos conveniados das prefeituras municipais.

E pronto, basta fazer o agendamento nessas unidades, comparecer no horário com os documentos necessários e realizar a emissão da sua carteira.

Documentos para obter a nova carteira de identidade

Seja a primeira vez solicitando ou segunda via, para emitir a CIN no Maranhão, é preciso apresentar no momento do atendimento presencial a certidão de nascimento ou casamento e o RG atual, caso tenha.

É obrigatório ter a nova carteira de identidade?

Ainda não é obrigatório ter a Carteira de Identidade Nacional, visto que o RG e demais documentos seguem válidos no território nacional. Entretanto, a CIN se torna obrigatória a partir de 2032. Desta forma, os brasileiros têm os próximos anos para se adequar a essa nova forma de identificação.

O que muda com a CIN?

Além de ser um documento de identificação que também tem a versão digital além da impressa, levando em consideração que se torna obrigatório a partir de 2032, o que muda com a CIN é que ela chega para substituir o RG e o CPF se torna o único número de identificação do brasileiro.

Mais do que isso, como o documento unifica as informações do cidadão, ele também consegue adicionar outros documentos na CIN. Veja a lista: