Como emitir a nova Carteira de Identidade no RJ: passo a passo para agendar online

Ficou sabendo que agora todos os brasileiros terão um novo documento de identificação? Conhecida como CIN, a Carteira de Identidade Nacional chega para unificar todos os documentos civis que os brasileiros utilizam hoje.

A partir de julho de 2024, o estado do Rio de Janeiro começa a realizar a emissão do documento, que já pode ser solicitado por qualquer cidadão. Te ensinaremos um passo a passo para agendar online a sua emissão da nova Carteira de Identidade no RJ e você confere, também, outras informações importantes sobre o documento.

O que é a Carteira de Identidade Nacional?

A Carteira de Identidade Nacional, conhecida como CIN, é um documento de identificação que chegou recentemente com o objetivo de reunir todos os dados do cidadão em um só lugar.

Além disso, a CIN traz mais segurança tanto para quem porta o documento, como também para quem verifica. Ela possui vários elementos gráficos que dificultam a falsificação e demais fraudes. Não significa que os outros documentos não sejam válidos por enquanto, é apenas uma forma de padronização dos dados dos brasileiros.

Como agendar a Carteira de Identidade Nacional no Rio De Janeiro?

O órgão responsável pelo agendamento e emissão da Carteira de Identidade Nacional no Rio de Janeiro é o Detran. Confira o passo a passo para fazer a sua solicitação:

Acesse o site do Detran do Rio de Janeiro ; No menu principal, clique em “Identificação civil”; Opte pela opção “1ª via da identidade”, ou segunda via, se for o seu caso; Uma nova tela será aberta. Clique em “Procedimentos” e depois em “Agendar”.

Após isso, você deverá preencher os dados solicitados, suas informações gerais e escolher a unidade, dia e horário que deseja fazer a sua CIN. Vale lembrar que o estado não disponibiliza atendimento imediato, e para tirar a Carteira de Identificação Nacional o agendamento é obrigatório.

Documentos para obter a nova carteira de identidade

Para obter a CIN no Rio de Janeiro, os documentos são básicos: seu CPF e certidão de nascimento ou casamento. Essas informações já são o suficiente para dar entrada no seu novo documento. Não esqueça de levá-las no agendamento presencial.

No caso de brasileiros naturalizados, é preciso apresentar o Certificado de Naturalização, cópia da Portaria de Concessão da Naturalização publicada na Imprensa Nacional ou Certidão Positiva de Naturalização.

É obrigatório ter a nova carteira de identidade?

Ainda não é obrigatório ter a Carteira de Identidade Nacional, visto que o RG e demais documentos seguem válidos no território nacional. Entretanto, o documento se torna obrigatório a partir de 2032. Desta forma, os brasileiros têm os próximos anos para se adequar a essa nova forma de identificação.

O que muda com a CIN?

Na versão digital e também impressa, levando em consideração que o documento se torna obrigatório a partir de 2032, o que muda com a CIN é que ela chega para substituir o RG e o CPF se torna o único número de identificação do brasileiro.

No momento, estamos passando por uma transição, e os cidadãos têm até 2032 para tirar o documento e aposentar o RG, que é o meio de identificação mais usado hoje.