Lupi diz que PT apoiará candidaturas do PDT em Minas, Paraná e RS

Aliança prevê apoio a Juliana Brizola no Rio Grande do Sul, a Alexandre Kalil em Minas Gerais e a Requião Filho no Paraná

Carlos Lupi (PDT) e Edinho Silva (PT): partidos trabalham pela reeleição do presidente Lula (X/@CarlosLupiPDT/Reprodução)

Da Redação
Redação Exame

Publicado em 4 de fevereiro de 2026 às 20h14.

O presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, afirmou que o PT se comprometeu a apoiar candidaturas do partido ao governo de três estados nas próximas eleições.

De acordo com Lupi, o PT deverá apoiar as candidaturas de Juliana Brizola no Rio Grande do Sul, de Alexandre Kalil em Minas Gerais e de Requião Filho no Paraná.

O compromisso teria sido reafirmado em reunião com o presidente nacional do PT, Edinho Silva, e estaria inserido na aliança entre as siglas para a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

O dirigente afirmou que a formalização interna do apoio petista deve ocorrer nos próximos dias, o que permitiria avançar na construção das alianças estaduais.

