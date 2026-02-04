Lupi diz que PT apoiará candidaturas do PDT em Minas, Paraná e RS

O presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, afirmou que o PT se comprometeu a apoiar candidaturas do partido ao governo de três estados nas próximas eleições.

De acordo com Lupi, o PT deverá apoiar as candidaturas de Juliana Brizola no Rio Grande do Sul, de Alexandre Kalil em Minas Gerais e de Requião Filho no Paraná.

O compromisso teria sido reafirmado em reunião com o presidente nacional do PT, Edinho Silva, e estaria inserido na aliança entre as siglas para a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

O dirigente afirmou que a formalização interna do apoio petista deve ocorrer nos próximos dias, o que permitiria avançar na construção das alianças estaduais.