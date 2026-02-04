Lupi diz que PT apoiará candidaturas do PDT em Minas, Paraná e RS

Carlos Lupi (PDT) e Edinho Silva (PT): partidos trabalham pela reeleição do presidente Lula (X/@CarlosLupiPDT/Reprodução)
Redação Exame
Publicado em 4 de fevereiro de 2026 às 20h14.
O presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, afirmou que o PT se comprometeu a apoiar candidaturas do partido ao governo de três estados nas próximas eleições.
De acordo com Lupi, o PT deverá apoiar as candidaturas de Juliana Brizola no Rio Grande do Sul, de Alexandre Kalil em Minas Gerais e de Requião Filho no Paraná.
O compromisso teria sido reafirmado em reunião com o presidente nacional do PT, Edinho Silva, e estaria inserido na aliança entre as siglas para a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
O dirigente afirmou que a formalização interna do apoio petista deve ocorrer nos próximos dias, o que permitiria avançar na construção das alianças estaduais.
Na reunião com o presidente nacional do PT, Edinho Silva, reafirmei a aliança do PDT para reeleger o presidente Lula e recebi a confirmação do compromisso petista de apoiar as candidaturas ao governo de Juliana Brizola, no Rio Grande do Sul; de Alexandre Kalil, em Minas Gerais, e… pic.twitter.com/BbKJAoFfL5
— Carlos Lupi 🇧🇷🌹 (@CarlosLupiPDT) February 4, 2026