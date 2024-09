Como emitir nova Carteira de Identidade em Alagoas: passo a passo para agendar online

Os alagoanos já estão tirando a nova Carteira de Identidade desde o primeiro semestre. O Estado preparou postos de atendimento em várias cidades para que a população pudesse emitir o documento com tranquilidade dentro do prazo estipulado pelo Governo Federal.

A CIN se tornará o principal documento de identificação do brasileiro e, se você mora no Estado e não tirou a sua ainda, confira o passo a passo para agendar online e emitir a nova Carteira de Identidade em Alagoas.

O que é a Carteira de Identidade Nacional?

A Carteira de Identidade Nacional, conhecida como CIN, é um documento de identificação civil que vem sendo implementado no Brasil e tem o objetivo de reunir todos os dados do cidadão em um só lugar.

A proposta é que a CIN substitua o RG nos próximos anos, já que centraliza outros documentos que o cidadão queira adicionar na Carteira, como o Cartão do SUS, CNH, Carteira de Trabalho, PIS e outros, além de definir apenas um número de identificação para o brasileiro: o CPF.

Como agendar a Carteira de Identidade Nacional em Alagoas?

Existem algumas formas de agendar a emissão da nova Carteira de Identidade em Alagoas. De acordo com a unidade de atendimento, ele pode ser eletrônico ou presencial. Veja as possibilidades:

Centrais Já!: esse é o sistema de agendamento oficial de Alagoas. Funciona da seguinte forma: o agendamento é aberto de segunda a sexta-feira, sempre às 16h. As marcações podem ser feitas para a semana seguinte.



Então, por exemplo, se você quer agendar seu horário para uma terça-feira, precisa acessar o sistema e escolher o seu horário na terça-feira anterior.

Veja o passo a passo:

Acesse o portal Centrais Já!: https://ja.al.gov.br/ ; Entre com o seu CPF e senha ou cadastre-se; Na página inicial, acesse a opção de agendamento do CIN; Prefira fazer o login logo após às 16h do dia da semana que você deseja agendar; Escolha o dia e horário; Confirme o agendamento.

Cidades do interior: para os atendimentos em algumas cidades do interior do Estado de Alagoas, os postos funcionam de segunda a sexta-feira, em horário comercial e o agendamento precisa ser feito presencialmente.

É possível obter informações sobre as cidades que necessitam agendamento presencial contatando o Instituto de Identificação por e-mail (cartorio@institutodeidentificacao.al.gov.br)

ou pelos telefones: (82) 3315-3109 e ou 3315-3372.

Documentos para obter a nova Carteira de Identidade

Para tirar a CIN em Alagoas basta comparecer ao local agendado com a certidão de nascimento ou de casamento e número de CPF. Caso o cidadão queira adicionar outros documentos na identidade, também é importante levar as versões originais consigo.

É obrigatório ter a nova carteira de identidade?

Ainda não é obrigatório ter a Carteira de Identidade Nacional, visto que o RG e demais documentos seguem válidos no território nacional. Entretanto, a CIN se torna obrigatória a partir de 2032 e todos os Estados brasileiros já disponibilizam a emissão do documento.

O que muda com a CIN?

O que muda com a CIN é que ela chega para substituir o RG e o CPF se torna o único número de identificação do brasileiro. Outra mudança importante é a unificação de outros documentos na identidade.

Além disso, a carteira possui diversas formas de verificação e é bem mais seguro com relação a fraudes e golpes. Com a CIN logada no celular, o cidadão não depende da versão física e todas as informações e documentos podem ser checados em tempo real, com o adicional de que várias áreas do Governo podem trabalhar de forma integrada.