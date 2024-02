Carteira de Identidade Nacional: como emitir e para que serve

A criação da Carteira de Identidade Nacional é uma iniciativa que visa centralizar a maior quantidade de dados em um só documento, e com isso interligar as informações entre os órgãos do governo.

A CIN teve prazo encerrado para que sua implementação fosse feita em todos os estados da federação e agora o cidadão pode começar a solicitar o documento. Neste artigo, vamos falar sobre a sua função, como você pode emiti-la e demais detalhes sobre a CIN.

O que é a CIN?

A CIN, nada mais é do que a Carteira de Identidade Nacional. A CIN reúne em apenas um documento, uma série de dados a respeito do cidadão.

O documento também pode ser localizado pelo número do CPF.

A nova carteira visa, com estes implementos tecnológicos, proporcionar um documento seguro contra fraudes e em alinhamento com as melhores práticas internacionais de segurança.

Vale lembrar que o RG ainda continua sendo um documento válido até 2032.

Quais dados podem ser incluídos na CIN?

Você pode incluir vários dados em sua CIN e quantos mais dados forem imputados, maior facilidade você terá na hora de se cadastrar em programas governamentais.

Confira documentos que podem ser incluídos na CIN:

Carteira de motorista (CNH);

Carteira de trabalho;

Cartão Nacional de Saúde;

CPF;

PIS / PASEP;

Título de Eleitor;

Título Militar.

Como emitir a Carteira de Identidade Nacional?

Encerrou no dia 11 de janeiro o prazo para que os estados comecem a emitir a Carteira de Identidade Nacional, a CIN. Caso você ainda não tenha feito a sua solicitação, saiba que o passo a passo pode mudar um pouco dependendo do seu estado.

Assim como a primeira via de qualquer documento de identidade, a primeira via do CIN deverá ser feita presencialmente, basta que o cidadão faça o agendamento no órgão emissor em seu estado.

Caso seja a primeira via de identidade do cidadão, é necessário que se leve a certidão de nascimento ou de casamento.

Quanto custa para emitir a CIN?

Não há custos para emissão da primeira via da CIN, assim como o RG. Mas para quem perdê-la ou tiver o documento danificado, há um custo de R$26 até R$96 para uma nova emissão, dependendo do Estado.

Mas fique tranquilo, caso você se enquadre em alguma das exceções abaixo, você não precisará desembolsar a taxa na hora de renovar o seu documento:

Cidadãos que tenham situação de pobreza e extrema pobreza atestados;

Desempregados a mais de 3 meses;

Documento extraviado em caso de desastres naturais;

Em caso de furto;

Para idosos (Mulheres com mais de 60 anos e homens a partir de 65 anos).

Como emitir a nova Carteira de Identidade em SP?

Em São Paulo, o PoupaTempo, órgão responsável pela emissão dos mais diversos documentos dos cidadãos, já iniciou a emissão da nova Carteira de Identidade. Para solicitar o documento no estado de São Paulo, é preciso ter alguns requisitos, veja:

Ter uma conta Gov.br no nível Prata ou Ouro (é possível chegar nesses níveis com um preenchimento completo de suas informações no site);

Ser maior de 16 anos;

Ter situação regular na Receita Federal;

Não ter outra solicitação da CIN em andamento.

O Poupatempo atende com hora marcada, para garantir conforto a todos os cidadãos. Neste momento, o agendamento para a CIN será feito exclusivamente no aplicativo Poupatempo SP.GOV.BR. A ampliação para emissão nos demais postos do Poupatempo ocorrerá de forma gradual.

(original e cópia simples) e um No dia agendado, dirija-se ao local e apresente a certidão de nascimento ou de casamentoe um documento com CPF

Por lá, os funcionários darão continuidade a sua solicitação de emissão da nova Carteira de Identidade.

