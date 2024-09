Como emitir nova Carteira de Identidade no RN: passo a passo para agendar online

Quem ainda não tirou a CIN no Rio Grande do Norte, o documento já vem sendo emitido pelo estado há algum tempo, a fim de atualizar a documentação de toda a sua população até o prazo estipulado pelo Governo Federal.

Em 2032, a nova Carteira de Identidade passa a ser obrigatória para os brasileiros e, para obter a sua, o primeiro passo é o agendamento. Neste artigo, você confere como emitir a CIN, além de um passo a passo para agendar seu horário no RN.

O que é a Carteira de Identidade Nacional?

A Carteira de Identidade Nacional, conhecida como CIN, é um documento de identificação civil que vem sendo implementado no Brasil e tem o objetivo de reunir todos os dados do cidadão em um só lugar.

A proposta é que a CIN substitua o RG nos próximos anos, já que centraliza outros documentos que o cidadão queira adicionar na Carteira, como o Cartão do SUS, CNH, Carteira de Trabalho, PIS e outros, além de ter vários mecanismos de segurança contra golpes e fraudes.

Como agendar a Carteira de Identidade Nacional no Rio Grande do Norte?

Para agendar a Carteira de Identidade Nacional no Rio Grande do Norte, o cidadão precisa acessar a aba do Instituto Técnico-Científico de Perícia do Governo do estado. Confira o passo a passo:

Acesse o site: agendamento.itep.rn.gov.br ; Clique em “agendamento”; Escolha a unidade que deseja ser atendido; Preencha os dados solicitados com as suas informações pessoais; Escolha o dia e hora do agendamento; Clique em “agendar” e salve o comprovante.

A demanda do Governo do Rio Grande Do Norte para a emissão da CIN está alta, portanto, é possível que não tenham horários disponíveis quando você acessar o site. De segunda à sexta, às 08h, é aberta a agenda para marcar um horário para a próxima semana, sujeito a esgotamento.

Não se preocupe caso não consiga fazer o seu agendamento na primeira oportunidade, ainda há tempo para que o uso do documento se torne obrigatório.

Documentos para obter a nova Carteira de Identidade

São alguns os documentos para emitir a nova Carteira de Identidade no Rio Grande do Norte: RG, CPF, certidão de nascimento ou de casamento e Comprovante de Residência. É preciso levar as versões originais no dia agendado.

É obrigatório ter a nova carteira de identidade?

Ainda não é obrigatório ter a Carteira de Identidade Nacional, visto que o RG e demais documentos seguem válidos no território nacional. Entretanto, a CIN se torna obrigatória a partir de 2032. Desta forma, os brasileiros têm os próximos anos para se adequar a essa nova forma de identificação.

O que muda com a CIN?

Além de ser um documento de identificação que também tem a versão digital além da impressa, o que muda com a CIN é que ela chega para substituir o RG e o CPF se torna o único número de identificação do brasileiro.

Com a CIN logada no celular, as informações e documentos podem ser checados em tempo real, e várias áreas do Governo podem trabalhar de forma integrada.