Como emitir nova Carteira de Identidade no Ceará: passo a passo para agendar online

Desde o começo de 2024, o Ceará iniciou o processo de emissão da CIN para toda a população. O novo documento, que substituirá a longo prazo o conhecido RG, será de responsabilidade da Perícia Forense, por meio da Coordenadoria de Identificação Humana e Perícias Biométricas (CIHPB).

Se você não conhece esses órgãos, fique tranquilo. A EXAME te mostra um passo a passo completo para agendar online a emissão da sua nova Carteira de Identidade e tira outras dúvidas que você possa ter sobre o documento.

O que é a Carteira de Identidade Nacional?

A Carteira de Identidade Nacional, conhecida como CIN, é um documento de identificação que chegou recentemente com o objetivo de reunir todos os dados do cidadão em um só lugar.



Para além de reunir todas as informações do cidadão em uma só identificação civil, a CIN também possui diversos mecanismos de segurança para evitar fraudes no documento.

Como agendar a Carteira de Identidade Nacional no Ceará?

Para agendar a Carteira de Identidade Nacional no Ceará, existem duas possibilidades. Na primeira, o cidadão precisa acessar o portal “Minha Agenda Virtual” na aba da “Casa do Cidadão”. Veja o tutorial completo:

Acesse os serviços da Casa do Cidadão do Ceará ; Ao entrar no link acima, clique na opção agendar da caixa com o texto “Casa do Cidadão da Assembleia Legislativa - CIN (identidade)”; Selecione o serviço, dia e horário que deseja ser atendido; Preencha as informações pessoais necessárias e clique em “agendar”.

Também é possível realizar o agendamento diretamente no site da PEFOCE. Veja o passo a passo:

Acesse o site da PEFOCE; Entre na opção “Agendamento”; Faça o login e senha na plataforma ou cadastre-se; Selecione a opção “Agendar Carteira de Identidade Nacional”; Preencha os dados solicitados e marque o horário de sua preferência.

Depois, é só comparecer na unidade, dia e horário agendado portando os documentos obrigatórios para a emissão do CIN.

Documentos para obter a nova carteira de identidade

Para obter a CIN no Ceará, os documentos são o seu número de CPF e comprovante de residência com CEP. Essas informações já são o suficiente para dar entrada no seu novo documento. Não esqueça de levá-las no agendamento presencial.

É obrigatório ter a nova carteira de identidade?

Ainda não é obrigatório ter a Carteira de Identidade Nacional, visto que o RG e demais documentos ainda são válidos no território nacional. Entretanto, o documento se torna obrigatório a partir de 2032. Desta forma, os brasileiros têm os próximos anos para se adequar a essa nova forma de identificação.

O que muda com a CIN?

O que muda com a CIN é que ela chega para substituir o RG e o CPF torna-se o único número de identificação do cidadão. Além disso, o documento vem com novas tecnologias anti-fraude e pode ser usado tanto na forma física, quanto online.

Desde agora até 2032, o RG potencialmente caíra em desuso até a substituição total. Por ora, estamos em uma fase de transição em que cada estado tem uma estratégia para a população tirar a CIN e finalmente aposentar o RG.