Como emitir nova Carteira de Identidade em Santa Catarina: passo a passo para agendar online

A CIN foi decretada como o novo documento oficial do cidadão e, após 2032, substituirá, oficialmente, o RG. Até lá, todas as pessoas precisam emitir a nova documentação, e os Estados do Brasil já disponibilizam o agendamento para solicitar a nova Carteira de Identidade Nacional.

Para facilitar a vida do cidadão que mora em Santa Catarina e quer emitir logo a nova Carteira de Identidade, o Estado disponibiliza um agendamento online para obter o documento. Você aprende, neste artigo, um tutorial para realizar esse agendamento, além de conferir demais informações sobre o assunto.

O que é a Carteira de Identidade Nacional?

A Carteira de Identidade Nacional, conhecida como CIN, é um documento de identificação civil que pode ser considerado o “novo RG”.

Seu objetivo é unificar todas as informações do cidadão em apenas um documento, e ter o CPF como o único número de identificação do cidadão, dispensando o uso do RG.

Além disso, a CIN traz mais segurança tanto para quem porta o documento, como também para quem verifica. Ela possui vários elementos gráficos que dificultam a falsificação e demais fraudes.

Como agendar a Carteira de Identidade Nacional em Santa Catarina?

Para agendar a emissão da sua CIN em Santa Catarina, siga o nosso passo a passo:

Acesse o site https://www.policiacientifica.sc.gov.br/carteira-de-identidade/ ; No menu principal, clique em “Fazer o agendamento da Carteira de Identidade”; Depois, concorde com os termos de uso e clique em “continuar”; Selecione a opção “Agendar atendimento para Carteira de Identidade”; Selecione o município e local que deseja realizar o agendamento; Um calendário aparecerá. Escolha a melhor data e horário para você e depois em “Continuar”; Preencha o formulário apresentado com todas as informações solicitadas e clique em “Próximo”; Faça atualizações do seu endereço atual, escolha a forma de retirada do documento e confira todas as informações adicionadas; Confirme o agendamento.

Após o processo online, basta comparecer à unidade escolhida no dia e horário marcado para finalizar o processo de emissão da CIN em SC.

Documentos para obter a nova carteira de identidade

Para definir quais documentos são necessários para cada cidadão catarinense emitir a sua CIN, a Polícia Científica de Santa Catarina disponibiliza um questionário com 6 perguntas que te explica quais documentos você deve apresentar de acordo com o seu perfil.

No caso de brasileiros maiores de 16 anos, que possuem um número de CPF e não tem nenhuma condição de saúde existente, é necessário apresentar a certidão de nascimento ou casamento, e uma foto 3x4 seguindo as especificações para documento, como impressa em papel fosco, colorida, recente, fundo branco, sem adornos ou óculos, com o rosto centralizado e em destaque

É possível responder o questionário e confirmar a sua documentação necessária aqui.

É obrigatório ter a nova carteira de identidade?

Apesar de todos os Estados já disponibilizarem a emissão da CIN, ainda não é obrigatório ter a Carteira de Identidade Nacional, visto que o RG e demais documentos seguem válidos no território nacional.

De acordo com a lei, será obrigatório ter a CIN a partir de 2032. Nesta data, também, o RG não será mais considerado um documento oficial de identificação.

O que muda com a CIN?

A principal mudança com a CIN é que o CPF passa a ser o único número de identificação do cidadão, e ele também pode adicionar diversas informações em um único só documento, como a sua Carteira de Habilitação, de Trabalho, Previdência Social, PIS, Carteira Nacional de Saúde e demais credenciais.