Como emitir nova Carteira de Identidade no Piauí: passo a passo para agendar online

O Piauí expandiu a sua rede de atendimentos para que a população possa emitir a Carteira de Identidade sem preocupações. São mais de 70 postos espalhados pelos municípios e, de acordo com o governo do Piauí, o estado lidera o ranking de emissões de CIN pelo Brasil.

Até junho deste ano, a expectativa é que 1 a cada 5 piauienses já estivesse com o novo documento. Se você ainda não faz parte dessa parte dessa estatística, veja onde emitir sua CIN no Piauí e os documentos necessários para a solicitação.

O que é a Carteira de Identidade Nacional?

A Carteira de Identidade Nacional, conhecida como CIN, é um documento de identificação civil que vem sendo implementado no Brasil e tem o objetivo de reunir todos os dados do cidadão em um só lugar.

A proposta é que a CIN substitua o RG nos próximos anos, já que centraliza outros documentos que o cidadão queira adicionar na Carteira, como o Cartão do SUS, CNH, Carteira de Trabalho, PIS e outros, além de ter vários mecanismos de segurança contra golpes e fraudes.

Como agendar a Carteira de Identidade Nacional no Piauí?

Atualmente, não é uma obrigação no estado do Piauí realizar o agendamento para emitir a nova Carteira de Identidade. Recomenda-se que o cidadão se dirija a um dos Postos do Instituto de Identificação Digital Félix Pacheco ou nos Postos de Atendimento da capital e interior tanto para pedir a CIN, quanto para retirá-la assim que ficar pronta.

Veja em que cidades do Piauí é possível emitir a CIN: Altos, Barras, Bom Jesus, Campo Maior, Canto do Buriti, Capitão de Campos, Castelo do Piauí, Demerval Lobão, Eliseu Martins, Floriano, Hugo Napoleão, José de Freitas, Lagoinha do Piauí, Landri Sales, Luís Correia, Marcos Parente, Miguel Alves, Oeiras, Palmeirais, Parnaíba, Paulistana, Pedro II, Picos, Piracuruca, Piripiri, Porto, Queimada Nova, Santa Rosa do Piauí, São Félix do Piauí, São José do Peixe, São Pedro do Piauí, São Raimundo Nonato, Sigefredo Pacheco, Teresina, União, Valença do Piauí.

O atendimento é feito por ordem de chegada e, caso prefira, existe a opção de fazer o agendamento online por meio do aplicativo Gov.pi Cidadão. Por lá, na aba de agendamentos, você confere as unidades disponíveis e escolhe o melhor dia e horário para ser atendido.

Documentos para obter a nova Carteira de Identidade

Com relação aos documentos para tirar a CIN no Piauí, é preciso se apresentar em um dos locais indicados portando o seu CPF, certidão de nascimento ou casamento e um comprovante de residência.

É importante que os documentos estejam em bom estado, sem rasuras e perfurações. A foto 3x4 é feita no local.

É obrigatório ter a nova carteira de identidade?

Apesar do Piauí já ter entregue muitos documentos desde que a CIN foi lançada, ainda não é obrigatório ter a Carteira de Identidade Nacional, visto que o RG e demais documentos seguem válidos no território nacional. Entretanto, a CIN se torna obrigatória a partir de 2032.

O que muda com a CIN?

O que muda com a CIN é que ela chega para substituir o RG e o CPF se torna o único número de identificação do brasileiro.

Além disso, com a CIN logada no celular, o cidadão não depende da versão física e todas as informações e documentos podem ser checados em tempo real, com o adicional de que várias áreas do Governo podem trabalhar de forma integrada.