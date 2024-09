Como emitir nova Carteira de Identidade no MT: passo a passo para agendar online

Você sabia que já é possível pedir a nova Carteira de Identidade no Mato Grosso? O documento chega como uma evolução do conhecido RG, com a possibilidade de centralizar todas as suas informações em um único documento.

Com o tempo, o RG será descontinuado e a CIN se tornará o documento oficial de identificação de todo o brasileiro. Se você ainda não tem a sua, confira um tutorial de como agendar a emissão da nova Carteira de Identidade no Mato Grosso, além de saber demais informações sobre o assunto.

O que é a Carteira de Identidade Nacional?

A Carteira de Identidade Nacional, conhecida como CIN, é um documento de identificação civil que vem sendo implementado no Brasil e tem o objetivo de reunir todos os dados do cidadão em um só lugar.

O documento, além de substituir gradualmente o RG, possui atualizações em relação a segurança, São vários elementos gráficos que dificultam a falsificação e demais fraudes.

Como agendar a Carteira de Identidade Nacional no Mato Grosso?

Para quem vai tirar a CIN no Mato Grosso, é preciso ir presencialmente até alguma unidade do Ganha Tempo, com horário marcado. Veja o passo a passo para agendar a sua identidade:

Acesse a aba de agendamentos do site Ganha Tempo, pelo link: https://ganhatempo.seplag.mt.gov.br/agendamentos/# /; Selecione a unidade que deseja agendar; Clique em “Selecionar serviço” e escolha “Carteira de Identidade Nacional”; Leia as instruções e clique em “Estou de acordo” e depois em “Próximo”; Selecione a data e horário; Insira seus dados pessoais, como nome, CPF, data de nascimento, e-mail e telefone; Clique em avançar e depois confirme o agendamento.

Depois disso, é só comparecer à unidade agendada portando os documentos necessários e finalizar a solicitação para receber a sua CIN. Os postos de atendimento no Mato Grosso geralmente possuem uma boa disponibilidade de horários, tanto pela manhã, quanto no período da tarde.

Documentos para obter a nova carteira de identidade

Além das informações preenchidas no agendamento, para tirar a CIN no Mato Grosso é preciso apresentar o número de CPF e certidão de casamento ou nascimento em bom estado. Caso o cidadão seja menor de 16 anos, é solicitado o comparecimento dos responsáveis com os respectivos documentos de identificação.

Documentos Opcionais: * Tipagem Sanguínea ou Fator RH (comprovada por exame laboratorial); * Ser doador de órgão; * Condições específicas de saúde cuja divulgação possa contribuir para preservar a sua saúde ou salvar a sua vida; * Símbolos de acessibilidade; * CNH; * Título de Eleitor; * Carteira Funcional; * Certificado Militar; * PIS/PASEP; * NIS; * NIT; * Nome Social (preencher o formulário disponível no Site da Politec); *Carteira do SUS; *CTPS (Carteira de Trabalho e Previdência Social).

É obrigatório ter a nova carteira de identidade?

Ainda não é obrigatório ter a Carteira de Identidade Nacional, visto que o RG e demais documentos seguem válidos no território nacional. Entretanto, a CIN se torna obrigatória a partir de 2032. Desta forma, os brasileiros têm os próximos anos para se adequar a essa nova forma de identificação.

O que muda com a CIN?

Além de ser um documento de identificação que também tem a versão digital além da impressa, o que muda com a CIN é que ela chega para substituir o RG e o CPF se torna o único número de identificação do brasileiro.

Com a nova Carteira de Identidade, você também poderá adicionar outros documentos, como o Cartão do SUS, Carteira de Trabalho, CNH, Título de eleitor e até o número do PIS.