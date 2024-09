Como emitir a nova Carteira de Identidade no RS: passo a passo para agendar online

Já está com a sua Carteira de Identidade Nacional em mãos? Apesar do uso do documento só se tornar obrigatório daqui há alguns anos, os estados brasileiros já estão emitindo o novo documento, incluindo o Rio Grande do Sul.

O processo para obter a CIN é bem simples e gratuito. Para agendar a emissão da nova Carteira de Identidade no Rio Grande do Sul, basta acessar o site do Estado e seguir o passo a passo que a EXAME te ensina aqui.

O que é a Carteira de Identidade Nacional?

Batizada como CIN, a Carteira de Identidade Nacional é um novo documento, lançado pelo Governo Federal, que serve como identificação civil do cidadão. Hoje, o brasileiro possui dois principais códigos de identificação: o RG e o CPF. Com a CIN, o CPF passa a ser o único número de identidade, dispensando o uso do RG.

Além disso, a CIN traz mais segurança tanto para quem porta o documento, como também para quem verifica. Ela possui vários elementos gráficos que dificultam a falsificação e demais fraudes.

Como agendar a Carteira de Identidade Nacional no Rio Grande do Sul?

O Estado do Rio Grande Do Sul disponibiliza vários postos de atendimento espalhados em diferentes regiões para a emissão da CIN. Em alguns lugares, o atendimento só é feito mediante agendamento. Em outros, é possível solicitar o documento pela ordem de chegada no local.

Aqui você confere a relação completa de Postos de Atendimento para emissão da CIN e a forma de agendar. Na maioria das unidades do RS é necessário fazer o agendamento online. Para isso, confira o tutorial:

Acesse o site https://www.rs.gov.br/inicial ; Na página inicial, em “Serviços em destaque”, clique em “Solicitar a Carteira de Identidade”; Uma nova página se abrirá. Selecione a cidade que deseja ser atendido, unidade na cidade, data e local; Clique em “continuar” e preencha as informações pessoais solicitadas, como nome completo, RG/CPF, nome completo da mãe, telefone e e-mail; Clique em “confirmar agendamento”.

Depois disso, é só comparecer a unidade escolhida com os documentos necessários e finalizar a sua solicitação.

Documentos para obter a nova carteira de identidade

No Rio Grande do Sul, os documentos necessários para tirar a CIN são os mesmos para primeira e segunda via. Só é necessário a certidão de nascimento ou casamento e, para casos especiais, como naturalizados, separados, filhos de pai ou mãe nascidos no exterior, é preciso apresentar os documentos equivalentes.

Vale lembrar que as versões precisam ser originais, legíveis e em bom estado, ou então autenticada por tabelionato.

É obrigatório ter a nova carteira de identidade?

A CIN só passa a ser obrigatória em todo o território nacional em 2032. Após esse período, o uso do RG será descontinuado e a Carteira de Identificação Nacional será o documento oficial de todo o brasileiro.

O que muda com a CIN?

A principal mudança com a chegada da CIN é que ela substitui o RG, sendo o CPF o único número de identificação do cidadão.

Para além disso, a Carteira de Identidade Nacional também pode ser usado na versão digital, e pode ser unificado com outros documentos comuns dos cidadãos, como a Carteira de Habilitação, Carteira de Trabalho, número do PIS, Previdência Social, Título de Eleitor, Cartão Nacional de Saúde e demais documentos.