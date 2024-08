Como emitir nova Carteira de Identidade no PR: passo a passo para agendar online

O Paraná foi um dos primeiros estados a se adaptar com a CIN e iniciar a emissão do documento para os seus cidadãos. Para quem não sabe, a nova identidade chega para substituir o famoso RG e será o meio de identificação civil oficial de um cidadão a partir de 2032.

Se você é do Paraná e ainda não emitiu a nova Carteira de Identidade, saiba que o processo é bem fácil. Aprenda com um passo a passo a agendar o seu horário online e emitir a sua Carteira de Identidade Nacional no estado do Paraná.

O que é a Carteira de Identidade Nacional?

A Carteira de Identidade Nacional, conhecida como CIN, é um documento de identificação que chegou recentemente com o objetivo de reunir todos os dados do cidadão em um só lugar.

Se antes você tinha o costume de carregar consigo o seu RG, CPF e Carteira de Habilitação, a CIN resolve isso e une todas essas informações em um único documento. Não significa que os outros documentos não sejam válidos por enquanto, é apenas uma forma de padronização dos dados dos brasileiros.

Como agendar a Carteira de Identidade Nacional no Paraná?

O órgão responsável pelo agendamento e emissão da Carteira de Identidade Nacional no Paraná é a Polícia Civil do estado. Confira o passo a passo:

Entre no site da Polícia Civil do PR; Na aba principal de serviços, clique em “Identidade CIN” e depois em “Solicitar Primeira Via da Carteira de Identidade Nacional”; Após isso, uma nova página se abrirá. Selecione a opção “Agendar”; Escolha a cidade que você quer tirar o documento e aperte o botão escrito “Próximo”.

A partir disso, o sistema vai encontrar um dia e horário disponíveis nas unidades da cidade escolhida. Algumas cidades, principalmente as menores, não há necessidade de agendamento, sendo possível ir até o endereço direto.

O site vai sinalizar se a cidade que você selecionou oferece o serviço desta forma. Caso contrário, é só escolher a melhor data para você e se apresentar para fazer o documento. Para quem já tem o RG ou CIN emitido pelo Paraná, nem sempre será necessário ir até a visita presencial. Se os dados estiverem certos e atualizados, todo o processo pode ser feito online.

Documentos para obter a nova carteira de identidade

Para obter a CIN no Paraná, os documentos são o seu número de CPF e comprovante de residência com CEP. Essas informações já são o suficiente para dar entrada no seu novo documento. Não esqueça de levá-las no agendamento presencial.

É obrigatório ter a nova carteira de identidade?

Ainda não é obrigatório ter a Carteira de Identidade Nacional, visto que o RG e demais documentos ainda são válidos no território nacional. Entretanto, o documento se torna obrigatório a partir de 2032. Desta forma, os brasileiros têm os próximos anos para se adequar a essa nova forma de identificação.

O que muda com a CIN?

O que muda com a CIN é que ela chega para substituir o RG e o CPF torna-se o único número de identificação do cidadão. Além disso, o documento vem com novas tecnologias anti-fraude e pode ser usado tanto na forma física, quanto online.

Quem tem a CNH também pode incluir o documento na CIN que, a partir desta data, é o documento oficial de todo brasileiro. No momento, estamos passando por uma transição, e os cidadãos têm até 2032 para tirar o documento e aposentar o RG.