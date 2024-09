Como emitir nova Carteira de Identidade no Amazonas: passo a passo para agendar online

Em menos de 10 anos, a Carteira de Identidade Nacional será o documento oficial do brasileiro, que deverá se adequar ao novo processo e emitir a nova Carteira de Identidade assim que puder.



Para o estado do Amazonas, a emissão da CIN já está sendo feita desde o começo de 2024, com várias unidades espalhadas pelo estado para atender a população. Veja como fazer o agendamento da sua CIN online no Amazonas e tire todas as suas dúvidas sobre o documento.

O que é a Carteira de Identidade Nacional?

A Carteira de Identidade Nacional, conhecida como CIN, é um documento de identificação civil que vem sendo implementado no Brasil e tem o objetivo de reunir todos os dados do cidadão em um só lugar.

A primeira via do documento é gratuita, e com a ideia de unificar as informações, o cidadão pode adicionar ao documento a sua CNH, Cartão do SUS, Carteira de Trabalho, Título de Eleitor e até a opção de doação de órgãos e tipo sanguíneo.

Além disso, o documento está cheio de atualizações com relação a segurança, com vários elementos gráficos que dificultam a falsificação e demais fraudes. Não significa que os outros documentos não sejam válidos por enquanto, é apenas uma forma de padronização dos dados dos brasileiros.

Como agendar a Carteira de Identidade Nacional no Amazonas?

Para os amazonenses, a Secretária de Segurança Pública do Estado é a responsável pelo agendamento e emissão da CIN. O processo é o mesmo que nos outros estados: é feito um agendamento online, sendo necessário ir presencialmente ao horário marcado para finalizar a solicitação.



Veja o passo a passo de agendamento:

Acesse o site: https://www.ssp.am.gov.br/ ; É possível que já apareça um banner referente a CIN, clique nele. Ou então, na página inicial, na lateral direita, clique em “Agendamento da nova Identidade Nacional”; Na nova página, acesse “Carteira de Identidade Nacional”; Preencha os dados solicitados, escolha a data, horário e local que deseja emitir seu documento; Clique em “agendar”.

Vale lembrar que o estado do Amazonas está com uma demanda muito alta para emissão da CIN. Então, é possível que você entre para fazer o agendamento e não encontre vagas disponíveis.

Mas não se preocupe, você ainda tem tempo para emitir o documento, e o estado está fazendo mutirões de emissão da CIN, e todas as informações para fazer parte são compartilhadas no próprio site da Secretaria de Segurança Pública.

Documentos para obter a nova carteira de identidade

Confira a lista de documentos necessários para obter a nova carteira de identidade no Amazonas:

Cartão do CPF; ou comprovante de inscrição; ou espelho da Receita Federal;

Certidão de nascimento ou de casamento;

Comprovante de residência original.

O número de CPF precisa estar regularizado junto a Receita Federal para emitir a CIN e o Governo do Amazonas sugere que o cidadão evite o uso de camiseta branca, óculos, bonés e demais acessórios marcantes para fazer o registro fotográfico.

É obrigatório ter a nova carteira de identidade?

Ainda não é obrigatório ter a Carteira de Identidade Nacional, visto que o RG e demais documentos seguem válidos no território nacional. Entretanto, a CIN se torna obrigatória a partir de 2032. Desta forma, os brasileiros têm os próximos anos para se adequar a essa nova forma de identificação.

O que muda com a CIN?

Além de ser um documento de identificação que também tem a versão digital além da impressa, levando em consideração que se torna obrigatório a partir de 2032, o que muda com a CIN é que ela chega para substituir o RG e o CPF se torna o único número de identificação do brasileiro.

Se você ainda tem dúvidas com relação a emissão da CIN, o Governo do Amazonas disponibiliza a Ouvidoria Geral do Sistema de Segurança Pública para te ajudar. Faça o contato, por meio do WhatsApp (92) 99186-4344 ou, então, pelo endereço Rua 7, No 11, Conj. Celetramazon - Adrianópolis.