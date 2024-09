Como emitir nova Carteira de Identidade em Goiás: passo a passo para agendar online

Agora é lei: a partir de 2032 todo o cidadão precisa ter, obrigatoriamente, a nova Carteira de Identidade, conhecida como CIN. O documento, que é válido em todo o território nacional, chega para facilitar a vida do brasileiro e unificar todos os seus documentos em um só.



Assim como todos os Estados brasileiros, o Goiás já está realizando o agendamento da CIN. Todo o processo é feito pela Polícia Civil e você confere, neste artigo, um passo a passo para agendar online o seu horário em Goiás para obter a CIN e demais informações sobre o documento.

O que é a Carteira de Identidade Nacional?

A Carteira de Identidade Nacional (CIN), está em fase de implementação e será o documento oficial de todo o cidadão nos próximos anos. Atualmente, o brasileiro possui duas principais formas de identificação: o RG e o CPF. Com a CIN, o CPF passa a ser o único número de identidade, dispensando o uso do RG.

E não é só o número de identificação que fica unificado, com a CIN, o cidadão também pode adicionar informações relacionadas a Carteira de Trabalho, Carteira de Habilitação, PIS, Previdência Social, Carteira Nacional de Saúde e demais documentos disponibilizados pelo Governo Federal.

Como agendar a Carteira de Identidade Nacional em Goiás?

Para agendar a emissão da Carteira de Identidade Nacional em Goiás é necessário baixar o aplicativo “RG Nacional GO”. Veja o passo a passo:

Entre na sua loja de aplicativos e procure por “RG Nacional GO” e faça o download; Ao abrir o app, passe pelo tutorial básico de uso e depois clique em “Solicitar RG Nacional”; Siga as instruções e preencha as informações solicitadas; Escolha a data, horário e unidade que deseja emitir a sua CIN; Confirme o agendamento.

Depois disso, basta comparecer a unidade selecionada e completar a solicitação. Caso não possa ir ao horário marcado, é possível cancelar o agendamento até 24 horas antes. Se o cancelamento não for feito, o cidadão só consegue um novo horário após 15 dias da sua última solicitação.

Documentos para obter a nova carteira de identidade

Para quem vai emitir a Carteira de Identidade em Goiás, é preciso levar, obrigatoriamente, a certidão de nascimento ou casamento. Caso o cidadão deseje adicionar alguma informação extra, como os documentos informados acima, é necessário levar a versão original dos mesmos.

É obrigatório ter a nova carteira de identidade?

Ainda não é obrigatório ter a nova carteira de identidade, a CIN só passa a ser obrigatória em todo o território nacional em 2032. Após esse período, o uso do RG será descontinuado e a Carteira de Identificação Nacional se torna o documento oficial de todo o brasileiro.

O que muda com a CIN?

A principal mudança com a chegada da CIN é que ela substitui o RG, sendo o CPF o único número de identificação do cidadão. Também há a possibilidade de adicionar outros documentos na CIN e ela chega como uma atualização das informações do brasileiro, com mais tecnologia para a verificação dos dados, a fim de evitar fraudes.