Como emitir nova Carteira de Identidade no Distrito Federal: passo a passo para agendar online

Mora no DF e seu CPF está regular? A emissão da nova Carteira de Identidade na região da capital federal já começou, e todos os cidadãos podem solicitar o documento e recebê-lo em até 20 dias. Apesar de não haver pressa, os postos de atendimento estão aguardando a população para que, até 2032, todos estejam com a documentação regularizada.

Se você está com dúvidas sobre como agendar e emitir a CIN no Distrito Federal, preparamos um passo a passo com tudo o que você precisa saber sobre o agendamento e outras informações para solicitar a nova identidade.

O que é a Carteira de Identidade Nacional?

A Carteira de Identidade Nacional, conhecida como CIN, é um documento de identificação civil que vem sendo implementado no Brasil e tem o objetivo de reunir todos os dados do cidadão em um só lugar.

A proposta é que a CIN substitua o RG nos próximos anos, já que centraliza outros documentos que o cidadão queira adicionar na Carteira, como o Cartão do SUS, CNH, Carteira de Trabalho, PIS e outros, além de definir apenas um número de identificação para o brasileiro: o CPF.

Como agendar a Carteira de Identidade Nacional no Distrito Federal?

O Governo do Distrito Federal disponibiliza o agendamento para algumas unidades de atendimento. Veja como funciona:

Acesse o site da Polícia Civil do Distrito Federal: https://www.pcdf.df.gov.br ; Na página inicial, do lado direito, clique em “Carteira de Identidade”; Depois, clique em “Solicitar CIN”; Leia as informações gerais e, no fim da página, acesse a opção “Li e quero agendar a CIN”; Uma nova página se abrirá. Na primeira caixa de opções, selecione “Carteira de Identidade - Primeira Via” e na segunda caixa a unidade que deseja ser atendido; Um calendário com as agendas disponíveis será aberto. Selecione o dia e horário que deseja agendar; Confira as informações e clique em “Li e aceito”; Insira os dados pessoais solicitados (Nome, CPF, e-mail, telefone, etc) e clique em “próximo”; Confira novamente as informações gerais sobre o agendamento e se os seus dados pessoais estão corretos. Após isso, é só confirmar a solicitação.

Mas, para além do agendamento feito no site da Polícia Civil, o cidadão do Distrito Federal também pode comparecer aos postos de atendimento presencialmente sem a necessidade de marcar um horário.

Funciona da seguinte forma: de segunda à sexta-feira são distribuídas senhas entre às 07h e 13h nas unidades que prestam esse serviço. O atendimento é feito por ordem de chegada, e você pode conferir os Postos disponíveis pelo link:

https://www.pcdf.df.gov.br/servicos/carteira-de-identidade#LocalAtendimento

Documentos para obter a nova Carteira de Identidade

Para a emissão da Carteira de Identidade Nacional no Distrito Federal, o cidadão precisa comparecer ao local portando a certidão de nascimento ou casamento, além do número de CPF. A foto 3x4 é tirada no próprio posto de atendimento.

É obrigatório ter a nova carteira de identidade?

Ainda não é obrigatório ter a Carteira de Identidade Nacional, visto que o RG e demais documentos seguem válidos no território nacional. Entretanto, a CIN se torna obrigatória a partir de 2032 e todos os Estados brasileiros já disponibilizam a emissão do documento.

O que muda com a CIN?

O que muda com a CIN é que ela chega para substituir o RG e o CPF se torna o único número de identificação do brasileiro. Outra mudança importante é a unificação de outros documentos na identidade.

Além disso, a carteira possui diversas formas de verificação e é bem mais seguro com relação a fraudes e golpes. Com a CIN logada no celular, o cidadão não depende da versão física e todas as informações e documentos podem ser checados em tempo real, com o adicional de que várias áreas do Governo podem trabalhar de forma integrada.