Como emitir nova Carteira de Identidade no ES: passo a passo para agendar online

Desde abril de 2024, o governo do Espírito Santo já está emitindo a nova Carteira de Identidade, que todos os cidadãos brasileiros precisam fazer até 2032. São 14 postos de atendimento espalhados pelo estado que fazem esse processo, e tudo começa pelo agendamento online.

Mas como? A EXAME te ensina, com um passo a passo, como emitir a nova Carteira de Identidade no ES, fazer o agendamento no site e documentos obrigatórios que precisam ser levados na visita presencial.

O que é a Carteira de Identidade Nacional?

A Carteira de Identidade Nacional, conhecida como CIN, é um documento de identificação que chegou recentemente com o objetivo de reunir todos os dados do cidadão em um só lugar.

Até 2032, a CIN será o documento oficial do brasileiro, que será identificado apenas com o seu número de CPF.

Além disso, a CIN traz mais segurança tanto para quem porta o documento, como também para quem verifica. Ela possui vários elementos gráficos que dificultam a falsificação e demais fraudes. Não significa que os outros documentos não sejam válidos por enquanto, é apenas uma forma de padronização dos dados dos brasileiros.

Como agendar a Carteira de Identidade Nacional no Espírito Santo?

O agendamento para emissão da Carteira de Identidade Nacional no Espírito Santo é em uma plataforma já conhecida pelos capixabas, o Agenda.ES. Veja o passo a passo para agendar a sua CIN no ES:

Acesse o site Agenda.ES.gov.br /; No menu principal, clique em “Carteira de Identidade Nacional”; Faça o login com as suas informações do gov.br; Depois do login, preencha os dados solicitados e escolha o melhor dia para você e clique em “finalizar”.

E pronto. É só comparecer na unidade escolhida, data e horário agendado com os documentos obrigatórios.

Documentos para obter a nova carteira de identidade

Para obter a CIN no Espírito Santo, os documentos obrigatórios são: seu CPF, certidão de nascimento ou casamento e o comprovante de residência. Essas informações já são o suficiente para dar entrada no seu novo documento. Não esqueça de levá-las no agendamento presencial.

No caso de brasileiros naturalizados, é preciso apresentar o Certificado de Naturalização, cópia da Portaria de Concessão da Naturalização publicada na Imprensa Nacional ou Certidão Positiva de Naturalização.

É obrigatório ter a nova carteira de identidade?

Ainda não é obrigatório ter a Carteira de Identidade Nacional, visto que o RG e demais documentos seguem válidos no território nacional. Entretanto, o documento se torna obrigatório a partir de 2032. Desta forma, os brasileiros têm os próximos anos para se adequar a essa nova forma de identificação.

O que muda com a CIN?

Na versão digital e também impressa, levando em consideração que o documento se torna obrigatório a partir de 2032, o que muda com a CIN é que ela chega para substituir o RG e o CPF se torna o único número de identificação do brasileiro.

No momento, estamos passando por uma transição, e os cidadãos têm até 2032 para tirar o documento e aposentar o RG, que é o meio de identificação mais usado hoje.