Como emitir nova Carteira de Identidade em RO: passo a passo para agendar online

Até 2032 todo cidadão brasileiro não terá mais o RG como o documento oficial de identificação, e a nova Carteira de Identidade passa a ser obrigatória. Para quem ainda não tirou a CIN, todos os Estados do Brasil já estão emitindo o documento, inclusive Rondônia.

Por lá, o agendamento é feito no Portal do Cidadão e tanto a capital, quanto outras cidades do interior, oferecem o serviço. Tire todas as suas dúvidas sobre a nova carteira, com um tutorial de como agendar e emitir a CIN em Rondônia.

O que é a Carteira de Identidade Nacional?

A Carteira de Identidade Nacional, conhecida como CIN, é um documento de identificação civil que vem sendo implementado no Brasil e tem o objetivo de reunir todos os dados do cidadão em um só lugar.

A proposta é que a CIN substitua o RG nos próximos anos, além de centralizar outros documentos que o cidadão queira adicionar na Carteira, como o Cartão do SUS, CNH, Carteira de Trabalho, PIS e outros, definindo apenas um número de identificação para o brasileiro: o CPF.

Como agendar a Carteira de Identidade Nacional em Rondônia?

A partir de 01 de outubro de 2024, os agendamentos serão liberados diariamente a partir das 12h30. Veja o passo a passo para agendar a emissão da sua CIN em Rondônia no Portal do Cidadão.:

Acesse o site https://portaldocidadao.ro.gov.br/ ; No campo de busca, escreva “agendar CIN”; Clique na primeira opção referente a Carteira de Identidade Nacional; Depois, do lado direito, acesse “Solicitar serviço”; Uma nova página se abrirá. Clique em “Carteira de Identidade Nacional”; Escolha a unidade que deseja ser atendido; Selecione o dia e horário; Preencha as suas informações pessoais nos campos solicitados; Clique em confirmar; Confira se todas as informações estão corretas e clique em “agendar”.

Após esse processo, basta comparecer na unidade escolhida para terminar o processo de emissão da sua Carteira.

Documentos para obter a nova Carteira de Identidade

Em Rondônia, os documentos obrigatórios para ter a nova Carteira de Identidade incluem a certidão de nascimento ou de casamento, um documento original que tenha o número de CPF e um comprovante de residência. Para menores de 18 anos, é preciso apresentar um documento de identificação original e estar acompanhado de um responsável.

E, caso o cidadão queira adicionar outros documentos na Identidade, também é preciso levar as cópias originais no dia agendado.

É obrigatório ter a nova carteira de identidade?

Ainda não é obrigatório ter a Carteira de Identidade Nacional, visto que o RG e demais documentos seguem válidos no território nacional. Entretanto, a CIN se torna obrigatória a partir de 2032.

O que muda com a CIN?

O que muda com a CIN é que ela chega para substituir o RG e o CPF se torna o único número de identificação do brasileiro. Outra mudança importante é a unificação de outros documentos na identidade.

Além disso, a carteira possui diversas formas de verificação e é bem mais segura com relação a fraudes e golpes. Com a CIN logada no celular, o cidadão não depende da versão física e todas as informações e documentos podem ser checados em tempo real, com o adicional de que várias áreas do Governo podem trabalhar de forma integrada.