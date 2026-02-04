Defesa afirma ao STF que Bolsonaro piorou e pede urgência em laudo da PF

A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro informou ao Supremo Tribunal Federal (STF) que houve piora em seu estado de saúde nos últimos dias e solicitou que a Polícia Federal seja intimada a juntar, com urgência, o laudo médico elaborado por junta pericial da corporação. O documento é considerado essencial para a análise do pedido de concessão de prisão domiciliar humanitária.

Segundo os advogados, Bolsonaro apresentou recentemente episódios eméticos e crises de soluços acentuadas, em um quadro descrito como de saúde “fragilizada”. Apesar disso, o laudo da perícia médica realizada pela Polícia Federal ainda não foi anexado aos autos, mesmo após o vencimento do prazo de dez dias fixado pelo relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes.

Na petição, a defesa afirma que o esgotamento do prazo e a ausência do documento impedem a manifestação do assistente técnico indicado pelos advogados e, consequentemente, o avanço da análise do pedido de prisão domiciliar por razões humanitárias.

A perícia foi realizada em 20 de janeiro por médicos da Diretoria Técnico-Científica da Polícia Federal, após decisão de Moraes que determinou a avaliação como etapa prévia à reanálise da necessidade da medida. Os advogados pedem que a Superintendência da Polícia Federal em Brasília seja intimada a proceder “com a máxima urgência” à juntada do laudo pericial, para viabilizar a apresentação de parecer técnico e permitir a deliberação do relator.

Bolsonaro está preso desde 15 de janeiro no 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, conhecido como Papudinha. Ele foi condenado a 27 anos por tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022.

*Com informações do Globo