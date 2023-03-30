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No primeiro semestre de 2022, a demanda por esse tipo de produto mais do que dobrou em relação ao mesmo período do ano anterior. Em 2023, a tendência é que a alta continue

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