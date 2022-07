MAG Seguros oferece mais de 600 vagas em todo o país para formação de corretor de seguros

A MAG Seguros, companhia de 187 anos especializada em seguro de vida e previdência, está com vagas abertas para o seu curso de formação de corretor de seguro de vida e previdência, realizado em parceria com a Escola de Negócios e Seguros (ENS).

São mais de 600 vagas, distribuídas por todas as regiões do país.

Com duração de um ano, o Programa de Formação de Corretores da MAG Seguros oferece aos futuros corretores participação em treinamentos e vivências práticas, sempre com o apoio integral do extenso time de especialistas da empresa.

Ao mesmo tempo, os selecionados têm acesso a todo o conteúdo de preparação para aprovação da qualificação técnica profissional, exame obrigatório para a carreira de Corretor de Vida e Previdência no Brasil.

Para se inscrever, os interessados devem acessar o site da Mag Seguros fazer o cadastro e realizar as etapas de seleção online.

