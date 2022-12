O preço do seguro dos carros mais vendidos no Brasil em novembro

O valor do seguro dos carros mais vendidos no Brasil em novembro apresentou queda tanto para o perfil masculino (-2,3%), quanto para o perfil feminino (-19,8%). É o que aponta um levantamento da Minuto Seguros.

O Mobi Easy é o único modelo a registrar aumento em todas as capitais e na média geral do perfil feminino, atingindo o valor de R$ 4.507,94 (alta de 57%). No entanto, apesar de ter aumento em algumas capitais, o perfil masculino registra uma leve queda e atinge o valor médio de R$ 3.039,33 (-5,9%).

Assine a EXAME e fique por dentro das principais notícias que afetam o seu bolso. Tudo por menos de R$ 0,37/dia

O Compass Limited apresenta o maior aumento na média do perfil masculino, enquanto registra uma das maiores quedas do perfil feminino. O percentual de variação média para esse automóvel é de alta de 26,8% para os homens e de queda de 29,2% para as mulheres. A média dos valores é R$ 11.482,13 (masculino) e R$ 5.321,16 (feminino).

O Novo HB20 Sense registra queda nos valores tanto no perfil masculino quanto no feminino. O preço médio da proteção para o perfil masculino é R$ 3.255,50, queda de 3,9% em relação ao mês anterior. Para o feminino, é de R$ 2.335,07, queda de 25% em relação ao mesmo período.

A capital com os menores preços médios dentre os 10 modelos analisados é Curitiba onde o seguro custa em média R$ 3.164,54 no perfil masculino. Já no perfil feminino, a capital com os menores preços é Florianópolis, onde o valor médio é R$ 2.219,30.

O Rio de Janeiro está no topo do ranking dos maiores preços entre as capitais analisadas: R$ 8.511,77 (alta de 19,3%) para o perfil masculino e R$ 4.495,96 (queda de 15,8%) para o feminino.

A média geral para todos os modelos e capitais é de R$ 4.509,93 para o perfil masculino, e R$ 3.172,48 para o perfil feminino.