Porto abre inscrições para Programa de Estágio 2022

A Porto, holding que inclui as empresas Porto Seguros, Porto Saúde e Porto Seguro Bank, abriu inscrições para o seu Programa de Estágio 2022.

São 25 vagas para universitários que estejam cursando a partir do segundo ano do ensino superior. Fora isso, todas as oportunidades são para a cidade de São Paulo, onde fica localizada a sede da empresa.

"Vamos promover uma trilha de desenvolvimento multidisciplinar composta por treinamentos, cursos, ações de aculturamento e atuação com projetos estratégicos. Queremos gerar novas oportunidades, tanto para estudantes, como para os nossos negócios”, diz Carolina Zwarg, diretora de Pessoas e Sustentabilidade da Porto.

O programa oferece vagas nas áreas corporativas e de produtos, como: Governança e Qualidade de Dados, Ciência de Dados, Financeiro, Controladoria, Atuária, Produtos Porto, Auditoria Interna, Transformação Digital, Seguros, Investimento, Controles de Indicadores, Marketing de Produto, Estratégia de Canais de Cobrança, Educação e Aprendizagem, Análise e Qualidade de Créditos e Experiência do Colaborador.

Quais os benefícios de um estagiária da Porto?

Além da bolsa-auxílio, a companhia oferece aos estudantes plano de saúde, seguro de vida, auxílio alimentação, vale transporte e ações de qualidade de vida, biblioteca, incentivo à inovação, voluntariado, Gympass (app de academias) e incentivo à cultura.

Quais os requisitos para participar do programa de estágio da Porto?

Para participar, é necessário que o candidato ou a candidata esteja com matrícula vigente em curso de ensino superior, a partir do segundo ano (3º e 4º semestres) e tenha disponibilidade para estagiar entre 4h e 6h diárias no período matutino ou vespertino.

O estágio tem duração mínima de oito meses e o processo seletivo é composto pelas seguintes etapas: inscrições, entrevistas com a Cia de Talentos e com a Porto.

Com previsão de início de contrato de estágio em outubro e novembro (com duração máxima de 2 anos), as inscrições estão abertas até o dia 22 de agosto, pelo site do programa.

