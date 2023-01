Procura por seguro viagem cresce 230%; conheça o serviço e saiba como proteger sua família também

Após a retomada do turismo decorrente da flexibilização das medidas de proteção contra a covid-19 e suas variantes, o número de viagens em todo o mundo segue em ritmo acelerado.

No Brasil, por exemplo, não foram poucos os brasileiros que decidiram sair do país e aproveitar as férias em Buenos Aires, Lisboa e Orlando. Segundo um estudo realizado pela agência Decolar, esses foram os destinos internacionais mais procurados para hospedagem durante as férias de janeiro deste ano.

Nacionalmente, o interesse dos brasileiros foi despertado por Rio de Janeiro, Maceió e Natal. Logo, nessa intensa movimentação de pessoas entre países, estados e cidades, é natural que a procura por seguros de viagem tenha crescido também.

De acordo com dados divulgados pela CNSeg (Confederação Nacional das Seguradoras), a contratação de apólices para viagens teve um aumento superior a 230% no primeiro semestre de 2022 em comparação com o mesmo período do ano anterior.

Neste ano, a estimativa de crescimento para o setor como um todo é entre 7% e 10%.

Ou seja, as pessoas começaram a entender a importância de se precaver e estão tomando decisões para garantir uma vida (e viagem) mais tranquila.

Por que fazer um seguro viagem?

Além de ser obrigatório em diversos países, o seguro viagem é uma verdadeira mão na roda para quem viaja para o exterior. Em destinos como os Estados Unidos, que não contam com um projeto similar ao Sistema Único de Saúde (SUS), os gastos em casos de acidente ou qualquer atendimento hospitalar são extremamente altos.

Durante o início da pandemia de covid-19, por exemplo, inúmeros brasileiros foram pegos desprevenidos enquanto estavam fora do país e tiveram de desembolsar uma grande quantia em dinheiro para serem internados em casos de infecção.

Para quem prioriza a própria segurança e tranquilidade, então, ter um seguro com diversas coberturas e assistência é essencial.

O que o seguro viagem cobre?

De acordo com a Superintendência de Seguros Privados (órgão que regulamenta as apólices no Brasil), há alguns itens que devem ser comuns a todos os produtos. No entanto, algumas seguradoras ultrapassam essas exigências e oferecem pacotes mais atrativos e completos.

No seguro do BTG Pactual, por exemplo, há a cobertura dos requisitos da Susep (despesas médicas, hospitalares, odontológicas e farmacêuticas), mas também diferenciais exclusivos como:

Prorrogação de Estadia

Perda de Bagagem

Danos a Mala

Roubo/Furto de Celular e Notebook

Cancelamento de Viagem

“Acreditamos que esse é mais um produto com grande diferencial competitivo perante as outras ofertas existentes no mercado, que complementa as soluções financeiras e de proteção, além de refletir nossa preocupação de prover cada vez mais um portfólio completo de seguros para nossos clientes”, afirma o diretor de Vida e Previdência do BTG, Gabriel Escabin.

Como fazer um seguro viagem?

Para contratar um seguro viagem digital, rápido e completo, como o oferecido para os clientes do BTG Pactual, basta realizar o pagamento com o cartão de crédito do banco. Dessa forma, o segurado tem acesso às condições especiais e ainda pode parcelar a compra em 6x sem juros.

Para isso, nem é preciso tirar a mão do celular, basta acessar esta página e simular sua proteção de acordo com o destino, quantidade de dias e passageiros.

Se preferir, o acesso também pode ser feito pela área de Seguros dentro do app BTG Banking.

O que mais é preciso planejar além do seguro viagem?

Outro assunto que não pode ser ignorado por quem vai viajar para fora do país é a forma de pagamento. Dos agentes financeiros aqui do Brasil, poucos contam com soluções que atendam totalmente as necessidades de uma pessoa em outro país. Entretanto, bancos como o BTG Pactual já enxergaram essa demanda e oferecem opções vantajosas para quem está no exterior.

O cartão de crédito Black do Maior Banco de Investimentos da América Latina, por exemplo, oferece o benefício IOF especial.

Funciona assim: quando uma compra é realizada com o cartão de crédito fora do Brasil, é cobrada uma taxa de 5,38% sobre o valor total referente ao Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).

No entanto, clientes do BTG Pactual que possuem um cartão Black com o IOF Especial, recebem 4,28% desse valor de volta. Ou seja, no fim é pago apenas 1,1% de IOF — o mesmo valor cobrado em compras internacionais com dinheiro em espécie.

Para saber mais sobre este cartão e seus benefícios, basta acessar esta matéria publicada na EXAME.