Wiz (WIZS3) compra duas corretoras e amplia a participação em seguro auto

A gestora de distribuição de seguros e produtos financeiros Wiz (WIZS3) anunciou hoje, 22, a aquisição de parte de duas corretoras de seguros pertencentes a grupos de concessionárias de veículos. A operação, feita sob o guarda-chuva da Wiz Conseg, amplia a estratégia da Wiz na oferta de seguro automotivo e de seguro prestamista para os clientes.

As empresas adquiridas são as corretoras do Grupo Primavia, concessionária do grupo Fiat com 28 pontos de venda, e a Lelac, rede de 11 concessionárias do Paraná. Além desses negócios, a Wiz tem parceria com outros grupos de comercialização de veículos, como a rede Caoa, Grupo Barigui e Leven Locadora. O valor da compra não foi revelado.

Tanto a Primavia quanto a Lelac já tinham parceria para a oferta de produtos Wiz, mas a aquisição de 50,1% do controle das empresas mudará a administração dos produtos. A partir da aprovação do negócio, os clientes que antes faziam parte das carteiras duas corretoras serão migrados para a gestão das empresas constituídas na parceria com a Wiz.

"Estamos avançando em movimentos de relacionamento e fidelização com as maiores redes concessionárias de automóveis do Brasil. O objetivo é também levar soluções além dos seguro auto e prestamista", disse o diretor-executivo da Wiz Conseg, Alexandre Kalache.

A Wiz é uma das maiores seguradoras independentes do Brasil, com receita líquida de R$ 373 milhões no primeiro semestre de 2022. O braço de venda de produtos para concessionárias, Wiz Conseg, faturou pouco menos de R$ 7 milhões no mesmo período, de acordo com números divulgados pela empresa.

A aquisição anunciada hoje, no entanto, mira o aumento da participação do setor automotivo na carteira de seguros da Wiz. Segundo Heverton Peixoto, CEO da seguradora, a estratégia ajuda as concessionárias a rentabilizar as vendas de seguros, em um momento de maior dificuldade de acesso ao crédito para a aquisição de automóveis.