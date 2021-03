Como contratar um seguro saúde para uma viagem ao exterior?

Quando se pensa em uma viagem internacional, os preparativos normais sempre são: escolher o local, fazer cotações em agências de viagem ou em sites de hotéis, efetuar a reserva, providenciar as passagens, comprar novas roupas, calçados e acessórios, preparar a mala, comprar moedas estrangeiras em casas de câmbio. Sempre tentando não esquecer de nada para não precisar enfrentar problemas ao chegar ao seu destino.

Porém, nem sempre o viajante pensa em fazer um seguro saúde. Sendo assim, vamos falar sobre o assunto neste artigo.

O que é um seguro saúde para viagem ao exterior

É um contrato feito com uma empresa de seguros, a qual se compromete a oferecer assistência no caso de acontecer algo relacionado com sua saúde durante a viagem internacional.

Uma informação importante é que, dependendo do país, esse seguro é obrigatório e não ter um pode barrar sua entrada no momento do desembarque.

O conselho é que você pesquise sobre essa obrigatoriedade em relação ao país para onde vai ou contrate um seguro saúde para viagem ao exterior sempre, independentemente do destino, pois é uma garantia de segurança onde quer que esteja.

Principais coberturas

A principal é relacionada à sua saúde, como atendimento médico, hospitalar e odontológico; assistência para repatriação em caso de doença, acidente ou morte do segurado; custeio de medicamentos, entre outras.

Extravio de bagagem, atrasos em voos, normalmente, também fazem parte do pacote, mas você pode solicitar outras coberturas, como despesas jurídicas, por exemplo.

Dica: a maioria das seguradoras não cobre problemas causados por surtos, epidemias ou pandemias. Então, tome a precaução de pedir que essa e outras opções menos convencionais sejam inclusas. Pode aumentar o valor do seguro, mas vale a pena, pois muitos foram pegos de surpresa em 2020 por causa do coronavírus.

Como e onde contratar



As empresas costumam levar em conta alguns aspectos relacionados à viagem para calcular o valor da indenização e o preço a ser pago pelo segurado. Alguns são: país de destino, tipo de atividade (turismo, negócios), idade, gravidez, participação em esportes radicais ou algo que envolva riscos. Por isso, seja sincero e detalhe todos os dados na contratação, pois, omitir algo pode acabar custando caro.

O seguro de viagem pode ser contratado:

Em seguradoras;

No seu banco;

Na companhia aérea;

Nas agências de turismo;

No site em que contratou sua viagem;

Na operadora de seu cartão de crédito.

Tudo pode ser feito diretamente pela Internet. Basta seguir as orientações da empresa ou instituição escolhida e boa viagem!