Conheça os benefícios e vantagens do seguro de vida mulher

Como todos os seguros de vida tradicionais, o seguro de vida mulher cobre ocorrências que causem a morte ou a invalidez permanente (total ou parcial) da segurada. No entanto, ele tem características e coberturas diferenciadas e exclusivas para o público feminino.

O que é o Seguro de Vida Mulher

É um seguro voltado especialmente para mulheres e foi criado pelas empresas do ramo porque perceberam o grande aumento da integração desse público em todas as áreas.

A mulher atual está mais engajada em tudo o que acontece no mundo e tem uma vida muito mais participativa nesses acontecimentos do que antes. Ela já ocupa diversas posições em que apenas homens ocupavam anos atrás. Temos empresárias, administradoras, membros de diretorias de empresas, gestoras e líderes de incontáveis segmentos do mercado, e não apenas no âmbito corporativo, mas também político.

Sendo assim, muitas delas são provedoras de seus próprios sustentos ou de suas famílias, pois várias moram sozinhas, são mães (solteiras ou divorciadas) e precisam pensar em garantir um futuro tranquilo e seguro, financeiramente, para si e para os seus. Além das que trabalham para complementar a renda familiar.

Pensando nisso, as seguradoras incluíram, em seu rol de coberturas, benefícios e vantagens voltadas especialmente para as mulheres.

Coberturas que o seguro de vida mulher oferece

Além das tradicionais (morte e invalidez permanente) oferecidas pelas seguradoras, as mulheres podem contar com benefícios adicionais e exclusivos, tais como:

Coberturas extras em caso de diagnósticos de doenças , como : câncer de mama, útero, ovários ou trompas. Nessa situação, a segurada pode solicitar parte da indenização para custear seu tratamento , ajudar no sustento pessoal e familiar, e garanti r suas necessidades básicas .

A TENÇÃO : pergunte ao corretor sobre o limite de idade em relação ao diagnóstico de câncer, pois algumas estipulam um limite máximo de 65 anos.

Oferecer uma segunda opinião médica, ou seja, um segundo diagnóstico que confirme ou não o problema de saúde detectado no primeiro.

Assistências residenciais ou automotivas em caso de alguma emergência.

Assistência funeral, que pode ser individual ou incluir membros da família.

Dependendo da empresa contratada, outras coberturas podem ser agregadas à apólice. Verifique todas as que estejam disponíveis e escolha aquelas que sejam mais vantajosas de acordo com seu perfil.