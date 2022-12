Porto Seguro (PSSA3) e Oncoclínicas (ONCO3) unem forças em JV de combate ao cancer

A Porto Seguro (PSSA3) e a Oncoclínicas (ONCO3) se uniram para criar uma joint venture de serviços médicos oncológicos com respectivas participações de 40% e 60% no negócio.

A operação da joint ventures, segundo as empresas, será tocada em conjunto dentro do modelo desenvolvido pela Oncoclínicas de cuidado integral ao paciente com câncer.

"O acordo reafirma a vocação da Oncoclínicas e o compromisso da Porto Serviços na promoção de soluções integrais para o tratamento oncológico de longo prazo e na busca pela qualidade médica, resolutividade e custo-efetividade", afirmam as companhias em fato relevante.

A operação ainda depende da aprovação do Cade.

Dentro da Porto, a área de saúde é a que mais cresce em faturamento. A receita do terceiro trimestre do segmento foi de R$ 859 milhões, 44,8% acima do registrado no ano passado. O crescimento em números de beneficiários foi de 30% para 413.000.