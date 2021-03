Existem diversos seguros no mercado que podem ser feitos de forma coletiva, os quais acabam sendo mais em conta para quem participa do grupo que o contratou.

Porém, o que é seguro de vida individual? Apesar de ter o preço mais elevado, esse tipo de seguro possui vantagens que acabam fazendo valer a pena o investimento. Vamos explicar um pouco sobre o assunto neste artigo.

Como funciona o Seguro de Vida Individual

Essa modalidade é feita para garantir a saúde financeira do segurado e/ou de sua família em caso de algo acontecer, seja doença grave e incapacitante, seja um acidente ou mesmo a morte do titular. É muito indicado para quem deseja proteger seus dependentes e patrimônio frente a imprevistos e a contratação é feita apenas por uma pessoa, a qual arca com os custos referentes ao plano. Existe, porém, a possibilidade de uma empresa contratá-lo para beneficiar uma pessoa física, a fim de cobrir qualquer dano que essa possa sofrer.

Os preços para o seguro de vida individual são baseados nas características do segurado, tais como: idade, profissão, sexo, condições de saúde – esta última se refere a doenças ou problemas pré-existentes, como, por exemplo, hipertensão, cardiopatias, diabetes ou lesões causadas por algum acidente ou enfermidade ocorrida antes da contratação.

O que é preciso saber ao contratar essa modalidade de seguro

Ao contratar, atente para os itens da proposta e veja alguns dados importantes, tais como:

Os chamados “Riscos Excluídos ”, pois, em determinadas situações a onde o sinistro ocorra em decorrência de problemas pré-existentes, a seguradora pode se omitir de pagar a indenização.

A empresa , geralmente, fornece um formulário com pedidos de várias informações. Não omita nada, mas seja sincero em todas as respostas. Por vezes, omitir algo para baratear o plano pode causar dificuldades no futuro.

Leia com atenção todas as cláusulas da apólice antes de assinar o contrato e, caso surja algumas dúvidas, não se constranja em perguntar. O corretor tem o dever de sanar todas e você o direito de entender completamente aquilo em que está investindo seu dinheiro.

E não se esqueça de avisar seus familiares sobre a apólice e o local em que a guardou. Assim, eles podem acionar a seguradora de forma rápida e receber a indenização em um prazo também menor.

Coberturas que um seguro de vida individual pode oferecer

A principal é por morte natural ou acidental do segurado, mas é possível incluir itens como:

Invalidez permanente total ou parcial;

Assistência funeral, a qual pode ser individual ou familiar;

Diária s de incapacidade temporária;

Despesas médicas, hospitalares e odontológicas;

Antecipação do benefício em caso de doença grave ;

Entre outras.

Cada empresa possui um pacote de benefícios que podem ser inclusos na apólice. Então, veja quais se adequam melhor às suas necessidades e contrate seu seguro de vida individual. Você e sua família merecem essa tranquilidade.