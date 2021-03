O que é preciso saber ao contratar um seguro?

Ocorrências inesperadas ocorrem todos os dias no mundo inteiro e todos estão sujeitos a acidentes ou perdas com grandes prejuízos materiais. Essas situações podem transformar por completo sua vida, seus negócios e a vida de sua família.

Sendo assim, é importante resguardar seu patrimônio, principalmente, o maior deles: seus entes queridos. A opção mais acertada é contratar um seguro e garantir toda a proteção necessária.

Principais motivos para contratar um seguro

Existem muitas razões para você contratar um seguro, seja automotivo, seja residencial, seja de vida ou outros dentre as diversas opções existentes no mercado. Algumas das principais são:

1) Proteção para sua família e para você — No caso de um sinistro (ocorrência), o seguro cobre os gastos inesperados e necessários para garantir a tranquilidade e proteção de seus familiares. Portanto, possuir uma apólice é sinônimo de segurança. Mas, analise bem as coberturas oferecidas e escolha as mais vantajosas e dentro de suas necessidades.

2) Preservação patrimonial — Você sabia que pode contratar vários tipos de seguro? Existem planos que protegem seu smartphone, seu carro, sua casa e até sua empresa, desde que todos os bens móveis, imóveis e semoventes estejam devidamente listados em sua apólice. Em caso de incêndio de sua casa, por exemplo, você pode ter, inclusive, o direito a diárias em hotéis para você e sua família.

3) Segurança — Garantir a continuação da estabilidade financeira de sua família caso o sinistro afete sua fonte de renda ou, em caso de falecimento, o sustento de seu cônjuge e filhos é algo que você deve, realmente, cogitar. Neste caso, o ideal é fazer um seguro de vida para que eles possam ter garantida a continuidade de manutenção de suas necessidades básicas. A permanência do sustento de seus entes queridos é algo que precisa ser preservada.

4) Assistências extras — Algumas seguradoras oferecem, além das coberturas aos sinistros, certos benefícios extras, como: reparos em eletrodomésticos, pequenos serviços de manutenção predial (troca de lâmpadas, consertos emergenciais em encanamentos ou parte elétrica, limpeza de caixa d’água, por exemplo) entre outros. O beneficiário só precisa pagar pelas peças ou materiais necessários para esses reparos, pois, o serviço do profissional é pago pela empresa de seguros.

Cuidados ao contratar um seguro

Antes de contratar um seguro, saiba quais são as coberturas oferecidas pelas empresas em seu contrato, pois, em determinadas situações, podem existir cláusulas que inviabilizem o ressarcimento dos danos e prejuízos sofridos. Por isso, não feche com a primeira empresa, mas busque aquela que lhe ofereça o melhor custo-benefício, analisando o valor da apólice, as coberturas e vantagens oferecidas, as taxas que podem ser cobradas nas ocorrências (franquias em caso de acidentes de carro, por exemplo), o que significa ler atentamente o contrato e se informar em detalhes sobre todos os aspectos que envolvem o seguro que pretende contratar.

Além disso, faça uma análise sobre aquilo que, verdadeiramente, precisa: o que você quer proteger e de que forma, qual o valor da indenização baseada nos bens que possui ou no que deseja que sua família receba no caso de sua morte, entre outras coisas. Essas informações serão muito importantes na escolha do tipo de seguro a ser contratado, pois o manterão focado em suas necessidades reais e não permitirão que você inclua coberturas ou itens que não têm a ver com você.