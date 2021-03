Quanto tempo demora para receber o seguro de vida?

Uma das coisas que você precisa avisar a sua família é que existe um prazo para fazer a solicitação de recebimento do benefício junto à seguradora. De acordo com o Código Civil (artigos 189 e 206, parágrafo 3º, inciso IX), o beneficiário tem até três anos, a contar da data da morte do segurado, para requerê-lo.

O que é preciso para solicitar a indenização

Independente do sinistro e das consequências causadas por ele (morte ou invalidez permanente), o beneficiário deve:

Informar a empresa de seguros sobre o ocorrido e perguntar quais são os documentos necessários para a requisição do benefício;

Preencher os formulários de aviso de sinistro e entrar com a solicitação (lembre-se: quanto antes tomar as providências cabíveis, mais rápido receberá o valor da apólice);

Não se esqueça de pedir e anotar o número de protocolo do atendimento feito pela empresa para ter a comprovação de que seguiu com as normas corretamente ;

O utras informações importantes para comprovar que você tomou as providências necessárias dentro do prazo e seguindo todas as regras podem ser: data e horário do atendimento, nome do atendente , guardar uma cópia das conversas escritas, das mensagens e/ou e-mails trocados entre você e a empresa etc. ;

Envie todos os documentos solicitados e certifique-se de que a lista esteja completa a fim de evitar transtornos ou atrasos ;

Espere pelo retorno da seguradora de acordo com o prazo por ela estipulado.

Quanto tempo a empresa leva para efetuar o pagamento do Seguro de Vida?

O tempo de demora para receber o Seguro de Vida varia de acordo com a data de entrega de todos os documentos pedidos pela empresa responsável por parte do solicitante. Após essa entrega de documentos, a seguradora tem um prazo de 30 dias para efetuar o pagamento.

Podem ocorrer atrasos e o prazo ser suspenso em caso de haver alguma dúvida justificável ou na falta de um ou mais documentos. Quando aparece alguma dúvida que esteja fundamentada na lei e nas cláusulas contratadas, a empresa pode pedir a apresentação de mais documentos que justifiquem ou eliminem o problema, o qual sanado faz com que o prazo volte a correr normalmente.

Então, escolha uma boa seguradora e contrate seu seguro de vida.