Conheça as vantagens do seguro de vida individual

Existem vários tipos de seguros de vida, como, por exemplo, os coletivos – contratados por um grupo de pessoas que podem ou não pertencer a uma mesma família – e empresariais, onde empresas contratam a apólice para disponibilizar aos seus funcionários.

Quem não possui um seguro fornecido pela empresa na qual trabalha, é autônomo, profissional liberal ou exerce funções de maneira informal tem a possibilidade de fazer um seguro de vida individual a fim de proteger a si mesmo de um imprevisto ou garantir que sua família seja beneficiada em caso de morte do segurado.

Como funciona o Seguro de vida Individual

É simples: uma pessoa contrata um seguro de vida para si, escolhe as coberturas e benefícios, e ela mesma paga o valor estipulado pela seguradora, o qual varia de acordo com o perfil de cada indivíduo.

Para a contratação, os valores dependem de algumas características do contratante: idade, sexo, condições de saúde, profissão etc. Esses dados influenciam também na definição das coberturas disponibilizadas na apólice, as quais são negociadas entre o segurado e a seguradora a fim de garantir a maior abrangência e indenizações possíveis.

Vantagens de contratar um Seguro de vida Individual

Elas são variadas e estão sujeitas ao tipo de contrato feito pelo segurado. Podemos citar algumas vantagens de contratar um Seguro de vida Individual, porém as principais são a indenização por morte ou invalidez permanente total ou parcial, desde que não sejam causadas por problemas pré-existentes, os quais costumam barrar o pagamento do benefício.

No caso de invalidez, as seguradoras, geralmente, indenizam o valor integral da apólice nas situações de acidentes ou doenças que causem incapacidade de o segurado continuar exercendo seu trabalho. Assim, ele consegue manter sua estabilidade financeira e viver mais tranquilo.

Outras vantagens e/ou benefícios que podem ser inclusos na apólice são:

Tranquilidade e segurança para você;

Proteção financeira à sua família e dependentes;

Assistência no tratamento de doenças graves, como câncer, AVC, insuficiência renal crônica, por exemplo;

Reembolso de gastos com hospitais , médicos, remédios e tratamentos odontológicos em caso de ocorrências cobertas pelo seguro ;

Assistência funeral;

Entre outras.

Contate seu corretor ou seguradoras que ofereçam seguro de vida individual, veja quais são os melhores planos e contrate o seu.