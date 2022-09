O valor do seguro dos carros mais vendidos no Brasil no mês de agosto

O roubo de carros é um dos crimes mais praticados no Brasil, afinal, apenas nos primeiros sete meses do ano, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) registrou pouco mais de 21 mil veículos tomados de seus verdadeiros donos apenas no estado de São Paulo. Apesar do número representar um recuo se comparado com o mesmo período em 2021, ainda demonstra um índice altíssimo de criminalidade se comparado com outras cidades do mundo.

Perder um bem tão caro quanto um veículo não é nada agradável e é por isso que existem diversos serviços de seguro para automóveis disponíveis para o consumidor brasileiro. Os preços podem variar bastante baseado no modelo do veículo e na cidade em que ele está sendo utilizado, por exemplo.

Um levantamento da Minuto Seguros, que é uma corretora digital de seguros da Creditas, apontou que os preços dos seguros dos carros mais vendidos do país podem partir de R$ 2.887,39, valor médio do seguro do Novo HB20 Sense no Distrito Federal, que é a capital que conta com a menor média de preços, e podem chegar a R$ 10.376,45, valor médio do seguro do Novo Onix Sedan Plus LT, no Rio de Janeiro, que conta com os maiores valores de seguros de carros dentre todas as capitais que participaram do estudo. Os dados foram analisados em 10 capitais e foram consideradas as informações da Fenabrave (Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores).

Os maiores destaques dos seguros para carros em agosto

Dentre alguns dos modelos mais vendidos, os que mais chamaram a atenção no estudo feito pela Minuto Seguros foram:

1. Creta Action: Foi o décimo mais vendido do período e apresentou redução no valor do seu seguro em apenas 2 capitais, nas cidades restantes foi o que apresentou os maiores aumentos, chegando a uma variação máxima na cidade de Porto Alegre - RS, onde o seu seguro atingiu o valor de R$ 6.069,43, valor que representa um aumento de 81,6% se comparado com o último levantamento. A média do valor do seguro do Creta Action nas capitais do estudo é de R$ 5.429,88, preço que representa um aumento de 28,3% em comparação com o último estudo.

2. Novo Onix Sedan Plus: O sedan da General Motors se mantém na quarta posição entre os mais vendidos do Brasil e apresentou uma redução no valor do seu seguro em todas as capitais do levantamento, chegando a R$ 3.076,52 em São Paulo, valor que representa uma queda de 53,1% no valor. A média do valor entre as capitais levantadas é de R$ 4.459,41.

3. Novo Gol: O principal veículo da Volkswagen continua sendo o primeiro lugar da lista entre os mais vendidos e sofreu com aumentos no preço do seu seguro no mês de agosto. A variação mais expressiva foi registrada em Belo Horizonte - MG, onde o valor do seguro do Gol chegou a R$ 4.942,87, um aumento de 79,9%. Já o valor médio nas capitais pesquisadas, o valor médio do seguro do Gol é de R$ 4.484,26.

Os 10 veículos mais vendidos em agosto e o valor do seu seguro